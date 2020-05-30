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30 мая 2020, суббота, 08:51 1103
Финансы 2020-05-30T09:45:01+03:00
Українські Новини
Гривна укрепляется на межбанке. Позиции доллара ухудшились

Гривна укрепляется на межбанке. Позиции доллара ухудшились

Кира Молчанова
Гривна, Курс гривны, НБУ, Курс валют, Доллар, Евро, Межбанк, Рубль, Фунт стерлингов
Курс гривны
Курс гривны

Национальный банк после укрепления курса гривны в пятницу, повысил ее официальный курс на 1 июня, на 3,74 коп. до 26,8685 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 29-31 мая, на 9,43 коп. до 26,9059 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
1 фунт стерлингов 33,1987
1 доллар США 26,8685
1 швейцарский франк 27,9095
10 иен 2,5079
10 российских рублей 3,8134
1 евро 29,9275

Как сообщали Українські Новини, экономисты назвали главные риски для украинской экономики и спрогнозировали курс гривны до 2023


Кроме того, финансисты прогнозируют курс гривны 26-27 UAH/USD в июне

Тем временем партнер инвестиционной компании Millstone&Co. Михаил Жернов прогнозирует плавающий курс доллара, который за оптимистическим сценарием вырастет до 30 гривен за доллар.

Кроме того, в то время, как на протяжении прошлой недели курс гривны к доллару держался в пределах 26-27 UAH/USD, финансисты прогнозируют, что и в июне курс сохранится на таком уровне.

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