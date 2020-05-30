Гривна укрепляется на межбанке. Позиции доллара ухудшились

Национальный банк после укрепления курса гривны в пятницу, повысил ее официальный курс на 1 июня, на 3,74 коп. до 26,8685 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 29-31 мая, на 9,43 коп. до 26,9059 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 1 фунт стерлингов 33,1987 1 доллар США 26,8685 1 швейцарский франк 27,9095 10 иен 2,5079 10 российских рублей 3,8134 1 евро 29,9275

Как сообщали Українські Новини, экономисты назвали главные риски для украинской экономики и спрогнозировали курс гривны до 2023.



Кроме того, финансисты прогнозируют курс гривны 26-27 UAH/USD в июне.



Тем временем партнер инвестиционной компании Millstone&Co. Михаил Жернов прогнозирует плавающий курс доллара, который за оптимистическим сценарием вырастет до 30 гривен за доллар.

Кроме того, в то время, как на протяжении прошлой недели курс гривны к доллару держался в пределах 26-27 UAH/USD, финансисты прогнозируют, что и в июне курс сохранится на таком уровне.