Во Вьетнаме из комы вышел тяжелобольной коронавирусом британский пилот, которого лечили всей страной

Во Вьетнаме из комы вышел единственный тяжелобольной пациент с коронавирусом — британский 43-летний пилот, подхвативший инфекцию в марте, который работает на национальную авиакомпанию Vietnam Airlines. Об этом сообщает The Guardian.

В частности, заместитель начальника отделения интенсивной терапии больницы Чо Рэй сообщил, что мужчина уже может двигать пальцами рук и ног, но у него остаются проблемы с дыханием, повреждение органов и слабость конечностей.

Сейчас пилот находится на аппарате ЭКМО (Аппарат экстакорпоральной мембранной оксигенации), который применяют, когда сердце или легкие человека не могут полноценно функционировать.

На данный период прогноз врачей неутешительный: из-за усиленной борьбы с коронавирусом иммунная система его организма нанесла ущерб собственным органам.

Врач добавил, что к концу недели станет известно, как дальше будут лечить пациента. Легкие мужчины сейчас работают примерно на 20-30% — несколько недель назад показатель был 10%.

"Трансплантация легких, очевидно, будет рассматриваться только в том случае, если не будет других вариантов", — сказал врач.

Отмечается, что Вьетнам потратил более $200 тысяч на спасение британского пилота. По информации СМИ, 10 человек, в том числе 70-летний военный ветеран, решили стать донорами легких, но от их услуг отказались государственные больницы — законодательство страны не позволяет пересаживать легкие живых людей.

Как сообщали Українські Новини, ранее из-за коронавируса во Вьетнаме закрыли коммуну.

Также прилетевшие из Вьетнама украинцы отказались от обсервации и прорвались из аэропорта.