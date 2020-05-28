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28 мая 2020, четверг, 22:01 52
Мир 2020-05-28T22:03:08+03:00
Українські Новини
Во Вьетнаме из комы вышел тяжелобольной коронавирусом британский пилот, которого лечили всей страной

Во Вьетнаме из комы вышел тяжелобольной коронавирусом британский пилот, которого лечили всей страной

Елизавета Кесельман
Вьетнам, Кома, Коронавирус, Коронавирус в мире, Коронавирус во Вьетнаме
Пилоты. Фото: pixabay
Пилоты. Фото: pixabay

Во Вьетнаме из комы вышел единственный тяжелобольной пациент с коронавирусом — британский 43-летний пилот, подхвативший инфекцию в марте, который работает на национальную авиакомпанию Vietnam Airlines. Об этом сообщает The Guardian.

В частности, заместитель начальника отделения интенсивной терапии больницы Чо Рэй сообщил, что мужчина уже может двигать пальцами рук и ног, но у него остаются проблемы с дыханием, повреждение органов и слабость конечностей.

Сейчас пилот находится на аппарате ЭКМО (Аппарат экстакорпоральной мембранной оксигенации), который применяют, когда сердце или легкие человека не могут полноценно функционировать.

На данный период прогноз врачей неутешительный: из-за усиленной борьбы с коронавирусом иммунная система его организма нанесла ущерб собственным органам.

Врач добавил, что к концу недели станет известно, как дальше будут лечить пациента. Легкие мужчины сейчас работают примерно на 20-30% — несколько недель назад показатель был 10%.

"Трансплантация легких, очевидно, будет рассматриваться только в том случае, если не будет других вариантов", — сказал врач.

Отмечается, что Вьетнам потратил более $200 тысяч на спасение британского пилота. По информации СМИ, 10 человек, в том числе 70-летний военный ветеран, решили стать донорами легких, но от их услуг отказались государственные больницы — законодательство страны не позволяет пересаживать легкие живых людей.

Как сообщали Українські Новини, ранее из-за коронавируса во Вьетнаме закрыли коммуну.

Также прилетевшие из Вьетнама украинцы отказались от обсервации и прорвались из аэропорта. 

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