За добу у світі COVID-19 діагностували у 116 тис. осіб

За минулу добу, 29 травня, у світі більше 5 тисяч чоловік померли від коронавірусу, а діагностували хворобу у 116 тисяч нових пацієнтів. Це ще один світовий антирекорд в статистиці захворювання.

Про це свідчать дані на порталі Worldometers.

В Бразилії за минулу добу діагностували 24151 випадків захворювання на коронавірус, в США 22658, в Росії 8371, Індії 7300, Перу 5874, Чилі 4654, Мексика 3463, Франція 3325, Іран 2258, Пакистан 2076 та інші. Нові випадки захворювання виявили у 144 країнах світу.

Як повідомляли Українські Новини, хвороба поступово відступає в Європі. Так, 70% жителів Чехії, які заразилися з початку пандемії коронавірусом, вилікувались від інфекції і країна почала відкривати кордони.

А у В'єтнамі з коми вийшов єдиний тяжкохворий пацієнт з коронавірусом — британський 43-річний пілот, який підхопив інфекцію в березні. Він працює на національну авіакомпанію Vietnam Airlines.

В Іспанії другу добу підтверджений лише один летальний випадок, викликаний ускладненнями від коронавірусу.