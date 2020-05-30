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  • За добу у світі COVID-19 діагностували у 116 тис. осіб
30 травня 2020, субота, 08:26 6
Світ 2020-05-30T09:00:01+03:00
Українські Новини
За добу у світі COVID-19 діагностували у 116 тис. осіб

За добу у світі COVID-19 діагностували у 116 тис. осіб

Кира Молчанова
США, Росія, Коронавірус, Коронавірус в Бразилії, коронавірус у світі
Коронавірус в світі Глобальне потепління Прогноз погоди Фото: pixabay
Коронавірус в світі Глобальне потепління Прогноз погоди Фото: pixabay

За минулу добу, 29 травня, у світі більше 5 тисяч чоловік померли від коронавірусу, а діагностували хворобу у 116 тисяч нових пацієнтів. Це ще один світовий антирекорд в статистиці захворювання.

Про це свідчать дані на порталі Worldometers.

В Бразилії за минулу добу діагностували 24151 випадків захворювання на коронавірус, в США 22658, в Росії 8371, Індії 7300, Перу 5874, Чилі 4654, Мексика 3463, Франція 3325, Іран 2258, Пакистан 2076 та інші. Нові випадки захворювання виявили у 144 країнах світу.

Як повідомляли Українські Новини, хвороба поступово відступає в Європі. Так, 70% жителів Чехії, які заразилися з початку пандемії коронавірусом, вилікувались від інфекції і країна почала відкривати кордони.

А у В'єтнамі з коми вийшов єдиний тяжкохворий пацієнт з коронавірусом — британський 43-річний пілот, який підхопив інфекцію в березні. Він працює на національну авіакомпанію Vietnam Airlines.

В Іспанії другу добу підтверджений лише один летальний випадок, викликаний ускладненнями від коронавірусу.

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