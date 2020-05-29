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29 мая 2020, пятница, 21:11 15
Европа 2020-05-29T21:15:02+03:00
Українські Новини
В Чехии от Covid-19 выздоровели 70% зараженных

В Чехии от Covid-19 выздоровели 70% зараженных

Валерия Драгомирова
Чехия, Карантин, Коронавирус
Чехия. Фото: radio.cz
Чехия. Фото: radio.cz

70% жителей Чехии, которые заразились с начала пандемии коронавирусом, вылечились от инфекции и страна начала открывать границы.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Radio Prague International.

По данным Министерства здравоохранения Чехии по состоянию на утро пятницы, общее количество инфицированных с начала эпидемии составляет 9143 человека. 319 пациентов с диагнозом COVID-19 умерли.


В настоящее время в стране от коронавируса лечатся 2360 человек. Количество госпитализаций уменьшилось до 140.

Наибольшая доля заразившихся зафиксированная в Праге. Последня самая большая вспышка коронавируса обнаружена в Северной Моравии на шахте "Дарков".

В конце мая в рамках очередного ослабления карантина в Чехии сняли подавляющее большинство ограничений. В частности, даже позволили массовые мероприятия с участием до 300 человек.

26 мая Чехия открыла границы с Австрией и Германией, но с определенными ограничениями.

Как сообщали Українські Новини, Чехия возобновила выдачу рабочих виз заробитчанам из Украины

Ранее Чехия и Словакия объявили о смягчении введеных ограничений на пересечение границ из-за пандемии коронавируса.

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