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28 мая 2020, четверг, 20:55 9
Политика 2020-05-28T20:56:21+03:00
Українські Новини
В Испании второй день подряд всего один умерший от Covid-19

В Испании второй день подряд всего один умерший от Covid-19

Валерия Драгомирова
Испания, Коронавирус, Умершие
Испания. Фото: pixabay
Испания. Фото: pixabay

В Испании, где объявили 10-ти дневный траур в память об умерших от Covid-19, вторые сутки подтвержден всего один летальный случай, вызванный осложнениями от коронавируса.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

Министерство здравоохранения сообщило, что за последние семь дней в стране зафиксировано 38 летальных случаев, вчера был один, а за день до того сообщалось о 35.

Общее количество подтвержденных летальных случаев с начала пандемии составляет 27 119.

Также сообщается, что за сутки зафиксировано 182 новых случая заболевания, из них большинство подтверждены в Каталонии и Мадриде. Всего с начала пандемии в Испании было инфицировано 237 906 человек.

Отмечается, что в начале недели министерство объявило, что пересматривает данные, чтобы "исправить статистику, устранить дублирование и неподтвержденные случаи смерти".


Как сообщали Українські Новини, Испания отменит карантин для иностранных туристов с 1 июля. 

Кроме того, Испания намерена открыть границы для туристов уже в конце июня. 

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