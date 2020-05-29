В мире от коронавируса умерли 360 тыс. человек. Данные по странам на 29 мая

В мире по состоянию на 29 мая коронавирусом Covid-19 заболели 5 813 919 человек, всего от болезни умерли 360 389 человек, вылечились - 2 418 788 человек в то время, как эксперты говорят, что коронавирус может никогда не исчезнуть, даже с появлением вакцины. Об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам. Так, в тройку лидеров по заболеваемости входят США, Бразилия и Россия. Больше всего вылечились в США, Бразилии и Германии. Лидеры по смертности от коронавируса - США, Великобритания и Италия. Страны по количеству заболевших Covid-19: США - 1 721 750 Бразилия - 438 238 Россия - 379 051 Великобритания - 270 508 Испания - 237 906 Италия - 231 732 Франция - 186 364 Германия - 182 196 Индия - 165 799 Турция - 160 979 Как сообщали Українські Новини, Россия снова побила очередной антирекорд по количеству смертей от коронавируса. Тем временем, газета New York Times вышла с именами жертв COVID-19 на первой полосе. Список жертв болезни вышел под заголовком "Число жертв приближается к 100 тыс., Бесчисленные потери".