В мире от коронавируса умерли 360 тыс. человек. Данные по странам на 29 мая

В мире по состоянию на 29 мая коронавирусом Covid-19 заболели 5 813 919 человек, всего от болезни умерли 360 389 человек, вылечились - 2 418 788 человек в то время, как эксперты говорят, что коронавирус может никогда не исчезнуть, даже с появлением вакцины.

Об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам.

Так, в тройку лидеров по заболеваемости входят США, Бразилия и Россия. Больше всего вылечились в США, Бразилии и Германии. Лидеры по смертности от коронавируса - США, Великобритания и Италия.

Страны по количеству заболевших Covid-19:

США - 1 721 750

Бразилия - 438 238

Россия - 379 051

Великобритания - 270 508

Испания - 237 906

Италия - 231 732

Франция - 186 364

Германия - 182 196

Индия - 165 799

Турция - 160 979

Как сообщали Українські Новини, Россия снова побила очередной антирекорд по количеству смертей от коронавируса.

Тем временем, газета New York Times вышла с именами жертв COVID-19 на первой полосе. Список жертв болезни вышел под заголовком "Число жертв приближается к 100 тыс., Бесчисленные потери".