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29 мая 2020, пятница, 08:15 451 Инфографика
Мир 2020-05-29T11:15:03+03:00
Українські Новини
В мире от коронавируса умерли 360 тыс. человек. Данные по странам на 29 мая

В мире от коронавируса умерли 360 тыс. человек. Данные по странам на 29 мая

Ярина Вацяк
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Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

В мире по состоянию на 29 мая коронавирусом Covid-19 заболели 5 813 919 человек, всего от болезни умерли 360 389 человек, вылечились - 2 418 788 человек в то время, как эксперты говорят, что коронавирус может никогда не исчезнуть, даже с появлением вакцины.

Об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам.

Так, в тройку лидеров по заболеваемости входят США, Бразилия и Россия. Больше всего вылечились в США, Бразилии и Германии. Лидеры по смертности от коронавируса - США, Великобритания и Италия.

Страны по количеству заболевших Covid-19:

  • США - 1 721 750
  • Бразилия - 438 238
  • Россия - 379 051
  • Великобритания - 270 508
  • Испания - 237 906
  • Италия - 231 732
  • Франция - 186 364
  • Германия - 182 196
  • Индия - 165 799
  • Турция - 160 979

Как сообщали Українські Новини, Россия снова побила очередной антирекорд по количеству смертей от коронавируса.

Тем временем, газета New York Times вышла с именами жертв COVID-19 на первой полосе. Список жертв болезни вышел под заголовком "Число жертв приближается к 100 тыс., Бесчисленные потери". 

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