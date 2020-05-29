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29 мая 2020, пятница, 20:55 9
Экономика 2020-05-29T21:00:01+03:00
Українські Новини
В карантин украинцы сократили долги за коммуналку

В карантин украинцы сократили долги за коммуналку

Ольга Фандорина
Долги, Коммуналка, Коммунальные платежи, Задолженность за коммунальные платежи

В апреле 2020 года долг населения за потребленные жилищно-коммунальные услуги уменьшился на 4,3%, или на 2 824,7 млн гривен, до 63 125 млн гривен по сравнению с мартом.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.

Долг за квартирную плату по состоянию на 1 мая 2020 года увеличился на 200,6 млн гривен до 4 924,8 млн гривен.

Долг за отопление и горячее водоснабжение уменьшился на 1 847,1 млн гривен до 20 471,3 млн гривен.

Долг за газоснабжение уменьшился на 1 619,7 млн гривен до 25 636,1 млн гривен.

В апреле среди регионов наибольшая задолженность за отопление и горячее водоснабжение зафиксирована в Киеве (4 676,473 млн гривен), Харьковской (3 672,526 млн гривен) и Днепропетровской (3 080,912 млн гривен) областях; за газоснабжение - в Харьковской (2 518,139 млн гривен), Днепропетровской (2 407,251 млн гривен) и Одесской (2 929,564 млн гривен) областях.

Наибольшая задолженность по квартирной плате в апреле зафиксирована в Киеве (1 011,915 млн гривен), Днепропетровской (1 050,571 млн гривен) и Харьковской (423,131 млн гривен) областях.

Как сообщали Українськi Новини, в апреле киевляне почти погасили долги по коммуналке и перешли на онлайн-платежи.

Также в марте жители столицы снизили оплату за жилищно-коммунальные услуги до 80%. А 25% получателей субсидий наличными в Киеве не оплатили услуги жилищно-коммунального хозяйства в марте.

Кроме того, задолженность киевлян за коммунальные услуги составляет 6 млрд гривен,

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