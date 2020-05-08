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08 мая 2020, пятница, 13:24 798
Общество 2020-05-08T13:51:48+03:00
Українські Новини
В апреле киевляне почти погасили долги по коммуналке и перешли на онлайн-платежи

В апреле киевляне почти погасили долги по коммуналке и перешли на онлайн-платежи

Кира Молчанова
Виталий Кличко, КГГА, Коммунальные услуги, Коммуналка, Оплата за коммуналку
Платежи. Фото: Станислав Ломакин / АиФ
Платежи. Фото: Станислав Ломакин / АиФ

Уровень оплаты за жилищно-коммунальные услуги (ЖКХ) в Киеве за апрель по сравнению с предыдущим месяцем увеличился на 6 процентных пункта до 86%. Хотя на конец апреля задолженность за коммунальные услуги составляла почти 6 млрд гривен.

Об этом мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко сообщил на брифинге, передают Українськi Новини.

"За апрель в столице уровень оплаты за жилищно-коммунальные услуги составил более 86%. Это на 6% больше, чем в марте", - сказал он.

Также Кличко сообщил, что уровень оплаты за жилищно-коммунальные услуги онлайн, с помощью муниципальных сервисов, вырос на 15%.

Он напомнил, что в марте общая задолженность за услуги ЖКХ в Киеве достигала 6 млрд гривен.

Кличко отметил, что коммунальное предприятие "Центр коммунального сервиса" в период ограничений обработало более 300 тыс. онлайн-обращений киевлян, в число которых входит сверка платежей, передача показаний счетчиков, постановка на учет.

Как сообщали Українськi Новини, в марте жители столицы снизили оплату за жилищно-коммунальные услуги до 80%.

25% получателей субсидий наличными в Киеве не оплатили услуги жилищно-коммунального хозяйства в марте.

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