В карантин платежеспособность киевлян снизилась. Будут ли повышать тарифы на воду в столице

В то время, как недоплата за услуги водоснабжения в Киеве составляет 25%,

Об этом мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации (КГГА) Виталий Кличко сообщил на брифинге, передают Українськi Новини.

"Местная власть не позволит повышать тарифы на холодную воду и водоотвод", - сказал он.

Соответствующее решение было принято из-за платежеспособности жителей Киева, которая снизилась в связи с карантинными мерами.

Кличко отметил, что уровень оплаты за потребленную холодную воду в Киеве на данный момент составляет более 90%.

Как сообщали Українськi Новини, в апреле киевляне почти погасили долги по коммуналке и перешли на онлайн-платежи.

Также в марте жители столицы снизили оплату за жилищно-коммунальные услуги до 80%. А 25% получателей субсидий наличными в Киеве не оплатили услуги жилищно-коммунального хозяйства в марте.

Кроме того, задолженность киевлян за коммунальные услуги составляет 6 млрд гривен,