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21 мая 2020, четверг, 12:40 299
Общество 2020-05-21T14:00:02+03:00
Українські Новини
В карантин платежеспособность киевлян снизилась. Будут ли повышать тарифы на воду в столице

В карантин платежеспособность киевлян снизилась. Будут ли повышать тарифы на воду в столице

Анна Рудык
Коммунальные услуги, Коммуналка, Тарифы на воду, Тарифы на воду в Киеве
Вода. Фото: pixabаy.cоm/Skitterphoto
Вода. Фото: pixabаy.cоm/Skitterphoto

В то время, как недоплата за услуги водоснабжения в Киеве составляет 25%, Киев не будет повышать тарифы на холодную воду и водоотвод.

Об этом мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации (КГГА) Виталий Кличко сообщил на брифинге, передают Українськi Новини.

"Местная власть не позволит повышать тарифы на холодную воду и водоотвод", - сказал он.

Соответствующее решение было принято из-за платежеспособности жителей Киева, которая снизилась в связи с карантинными мерами.

Кличко отметил, что уровень оплаты за потребленную холодную воду в Киеве на данный момент составляет более 90%.

Как сообщали Українськi Новини, в апреле киевляне почти погасили долги по коммуналке и перешли на онлайн-платежи.

Также в марте жители столицы снизили оплату за жилищно-коммунальные услуги до 80%. А 25% получателей субсидий наличными в Киеве не оплатили услуги жилищно-коммунального хозяйства в марте.

Кроме того, задолженность киевлян за коммунальные услуги составляет 6 млрд гривен,

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