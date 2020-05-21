В карантин платежеспособность киевлян снизилась. Будут ли повышать тарифы на воду в столице

В то время, как недоплата за услуги водоснабжения в Киеве составляет 25%, Киев не будет повышать тарифы на холодную воду и водоотвод. Об этом мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации (КГГА) Виталий Кличко сообщил на брифинге, передают Українськi Новини. "Местная власть не позволит повышать тарифы на холодную воду и водоотвод", - сказал он. Соответствующее решение было принято из-за платежеспособности жителей Киева, которая снизилась в связи с карантинными мерами. Кличко отметил, что уровень оплаты за потребленную холодную воду в Киеве на данный момент составляет более 90%. Как сообщали Українськi Новини, в апреле киевляне почти погасили долги по коммуналке и перешли на онлайн-платежи. Также в марте жители столицы снизили оплату за жилищно-коммунальные услуги до 80%. А 25% получателей субсидий наличными в Киеве не оплатили услуги жилищно-коммунального хозяйства в марте. Кроме того, задолженность киевлян за коммунальные услуги составляет 6 млрд гривен,