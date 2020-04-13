Киевляне стали значительно хуже оплачивать коммунальные услуги, — Кличко

Пока долг киевлян за коммунальные услуги на начало апреля составлял 6 млрд гривен, выяснилось, что в марте жители столицы снизили оплату за жилищно-коммунальные услуги до 80%.

Об этом мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко сообщил на брифинге, передают Українськi Новини.

"Из-за ограничительных мероприятий в городе резко упал уровень оплаты. Общий уровень оплаты жилищно-коммунальных услуг на конец марта в Киеве менее 80%. По сравнению с февралем значительно меньше киевлян заплатили за услуги", — сказал Кличко.

При этом Киев установил скидку 10% за оплату услуг до конца текущего месяца оплаты.

По словам Кличко, если если ранее Киев установил скидку 10% для тех, кто платит до 20 числа текущего месяца, теперь эта скидка будет действовать для всех, кто оплатит платежи до конца месяца.

Мэр также отметил, что на данный момент есть широкий выбор сервисов, где можно оплатить коммунальные услуги онлайн, не выходя из дома.

Льготный период оплаты за коммунальные услуги, когда за задолженность не будут начислять штрафы, согласно решению правительства, продлится до конца ограничительных мер в связи с карантином.

Как сообщали Українські Новини, всего в Киеве составлено 914 протоколов на нарушителей карантинных ограничений.

В Киеве 92% респондентов поддерживают требование обязательно носить в общественных местах маску, 71% - решение Киева о закрытии метро (21% против), 65% - ограничения на посещение парков, лесов и прибрежных зон на время карантина (31% против).