В карантин українці скоротили борги за комуналку

У квітні 2020 року борг населення за спожиті житлово-комунальні послуги зменшився на 4,3%, або на 2 824,7 млн гривень, до 63 125 млн гривень порівняно з березнем.

Про це повідомила Державна служба статистики, передають Українські Новини.

Борг за квартирну плату станом на 1 травня 2020 року збільшився на 200,6 млн гривень до 4 924,8 млн гривень.

Борг за опалення і гаряче водопостачання зменшився на 1 847,1 млн гривень до 20 471,3 млн гривень.

Борг за газопостачання зменшився на 1 619,7 млн гривень до 25 636,1 млн гривень.

У квітні серед регіонів найбільша заборгованість за опалення і гаряче водопостачання зафіксована в Києві (4 676,473 млн гривень), Харківській (3 672,526 млн гривень) та Дніпропетровській (3 080,912 млн гривень) областях; за газопостачання - у Харківській (2 518,139 млн гривень), Дніпропетровській (2 407,251 млн гривень) і Одеській (2 929,564 млн гривень) областях.

Найбільша заборгованість по квартирній платі в квітні зафіксована в Києві (1 011,915 млн гривень), Дніпропетровській (1 050,571 млн гривень) і Харківській (423,131 млн гривень) областях.

Як повідомляли Українські Новини, в квітні кияни майже погасили борги по комуналці і перейшли на онлайн-платежі.

Також у березні жителі столиці знизили оплату за житлово-комунальні послуги до 80%. А 25% одержувачів субсидій готівкою в Києві не оплатили послуги житлово-комунального господарства у березні.

Крім того, заборгованість киян за комунальні послуги становить 6 млрд гривень,