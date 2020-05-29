Wizz Air возобновил продажу билетов. Из Киева доступен рейс в Австрию

Венгерский лоукостер Wizz Air, который закрыл продажу билетов еще в конце февраля из-за пандемии коронавируса, постепенно возобновляет продажу билетов на рейсы из Киева. Первый рейс запланирован из Киева в Зальцбург (Австрия). Рейсы запланированы с 1 июля по средам и воскресеньям — дважды в неделю. Об этом говорится на сайте лоукостера, передают Українські Новини.

На сайте стоимость билетов указана от 579 грн в одну сторону для всех и от 309 грн для участников Wizz Discount Club.

Скриншот: wizzair.com

Из Киева вылет запланирован в 19:25, прилет в Зальцбург в 20:40, обратный рейс из Зальцбурга в 21:15, прибытие в Киев в 00:25. Время полета — 2:15 часов.

Как сообщали Українські Новини, ранее компания Wizz Air приостановила полеты из Киева и компенсировала 120% стоимости билетов.

Кроме того, мы рассказали о том, как получить деньги за отмененный рейс в лоукостере Wizz Air.

Также SkyUp возобновит авиарейсы после карантина с меньшей частотой, а Ryanair планирует летом возобновить только половину маршрутов из Украины.