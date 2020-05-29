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29 мая 2020, пятница, 17:07 640
Общество 2020-05-29T18:45:02+03:00
Українські Новини
Wizz Air возобновил продажу билетов. Из Киева доступен рейс в Австрию

Wizz Air возобновил продажу билетов. Из Киева доступен рейс в Австрию

Елизавета Кесельман
Авиакомпании, Wizz Air, Лоукостер, возобновление авиасообщения, Wizz Discount Club
Wizz Air. Фото: wizzair.com
Wizz Air. Фото: wizzair.com

Венгерский лоукостер Wizz Air, который закрыл продажу билетов еще в конце февраля из-за пандемии коронавируса, постепенно возобновляет продажу билетов на рейсы из Киева. Первый рейс запланирован из Киева в Зальцбург (Австрия). Рейсы запланированы с 1 июля по средам и воскресеньям — дважды в неделю. Об этом говорится на сайте лоукостера, передают Українські Новини. 

На сайте стоимость билетов указана от 579 грн в одну сторону для всех и от 309 грн для участников Wizz Discount Club.

Скриншот: wizzair.comСкриншот: wizzair.com

Из Киева вылет запланирован в 19:25, прилет в Зальцбург в 20:40, обратный рейс из Зальцбурга в 21:15, прибытие в Киев в 00:25. Время полета — 2:15 часов.

Как сообщали Українські Новини, ранее компания Wizz Air приостановила полеты из Киева и компенсировала 120% стоимости билетов.

Кроме того, мы рассказали о том, как получить деньги за отмененный рейс в лоукостере Wizz Air. 

Также SkyUp возобновит авиарейсы после карантина с меньшей частотой, а Ryanair планирует летом возобновить только половину маршрутов из Украины. 

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