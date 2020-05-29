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29 мая 2020, пятница, 15:58 257
Силовые структуры 2020-05-29T16:15:02+03:00
Українські Новини
Конфликт в Броварах стал для Авакова "неожиданной ситуацией"

Конфликт в Броварах стал для Авакова "неожиданной ситуацией"

Кира Молчанова
Украинская полиция, Бровары, Арсен Аваков, Владимир Зеленский, Перестрелка в Броварах
Арсен Аваков на
Арсен Аваков на "Право на владу". Скриншот: YouTube/ТСН

Президент Владимир Зеленский поручил министру внутренних дел Арсену Авакову найти заказчиков конфликта в Броварах Киевской области.

Об этом свидетельствует трансляция телеканала "Украина 24", передают Українськi Новини.

"Хотелось бы найти заказчиков", - сказал Президент.

На что Аваков ответил: "Очевидно".

Также на вопрос Зеленского, почему полиция ничего не знала о конфликте в Броварах, Аваков ответил, что это была неожиданная ситуация.

Также министр внутренних дел заявил, что есть вопросы к Броварской полиции.

Аваков не понимает, как можно было пропустить такой конфликт.

Как сообщали Українськi Новини, полиция ввела спецоперацию по розыску автомобилей, в которых могут находиться участники стрельбы в Броварах Киевской области.

Прокуратура начала расследовать стрельбу в Броварах.

Полиция на данный момент задержала 21 участника конфликта в Броварах Киевской области, в том числе по 5 участников конфликта были задержаны в Винницкой и Житомирской областях.

Мэр Броваров, Игорь Сапожко считает, что перестрелка в городе произошла из-за отсутствия диалога между местными органами власти и Киевской областной администрацией. Городские власти неоднократно обращались к КОГА для утверждения нового маршрута с Торгмаш до метро Лесная через Окружную дорогу. Но областная администрация вместо этого создала другой маршрут, который полностью повторяет уже существующий.

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