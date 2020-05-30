Сегодня отмечают День святого Ондрона. Что нельзя делать в этот день

Вознесение Господне, которое в этом году выпало на 28 мая, можно было предсказать погоду на июнь , а сегодня с помощью народных примет можно вещать погоду на все лето. 30 мая также отмечают день святого Ондрона, а в народе отмечают День Евдокии-Свистун, передают Українські Новини.

Православные христиане 30 мая отмечают день святого Ондрона. Его считают сторожем небесных ворот, и именно ему пытались молиться о дожде. Просили Ондрона открыть ворота и выпустить осадки, чтобы упали на поля и спасли людей от засухи.

Народные приметы

Также считается, что в этот день появляется большое количество змей, и в древности люди пытались соблюдать осторожность, отправляясь в лес или поля. С этого времени крестьяне начинали окучивать картошку на огороде.

Если в этот день идет дождь на растущий месяц – лето дождливым будет.

Северный ветер предусматривает холодное лето.

Если человек родился 30 мая, то она будет иметь способность заговорить дождь.

Если 30 мая холодный день, то летом стоит ожидать град.

Свиньи роют болото – будет дождливое лето.

Яблони, сирень и рябина цветут 30 мая – будет хороший клев, и можно отправляться на рыбалку.

Видно голубое свечение на высоких острых предметах (шпилях, вершинах труб, колоколен, флюгеров) – примета, которая говорит о том, что скоро начнется дождь.

Что запрещается делать 30 мая

Считается, что в этот день нельзя поднимать вещи под дверью и на перекрестках, не принимать подарков, а вечером нельзя еще и печь хлеб.

В этот день желательно смотреть под ноги.

Не рекомендуется 30 мая принимать важные решения.

В этот день люди могут прибегнуть к обману.

Считается, что в этот день лучше не пить лекарства и алкоголь, и избегать поездок и путешествий.

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