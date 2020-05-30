Сьогодні відзначають День святого Ондрона. Що не можна робити в цей день

Вознесіння Господнє, яке в цьому році випало на 28 травня, можна було передбачити погоду на червень , а сьогодні за допомогою народних прикмет можна пророкувати погоду на все літо. 30 травня також відзначають День святого Ондрона, а в народі відзначають День Євдокії-Свистун, передають Українські Новини.

Православні християни 30 травня відзначають День святого Ондрона. Його вважають сторожем небесних воріт, і саме йому намагалися молитися про дощ. Просили Ондрона відкрити ворота і випустити опади, щоб впали на поля і врятували людей від посухи.

Народні прикмети

Також вважається, що в цей день з'являється велика кількість змій, і в давнину люди намагалися дотримуватися обережності, вирушаючи в ліс або поле. З цього часу селяни починали підгортати картоплю на городі.

Якщо в цей день іде дощ на зростаючий місяць – літо буде дощовим.

Вітер північний передбачає холодне літо.

Якщо людина народилася 30 травня, то вона буде мати здатність заговорити дощ.

Якщо 30 травня холодний день, то влітку варто очікувати град.

Свині риють болото – буде дощове літо.

Яблуні, бузок і горобина цвітуть 30 травня – буде хороший кльов, і можна вирушати на риболовлю.

Видно блакитне світіння на високих гострих предметах (шпилях, вершинах труб, дзвіниць, флюгерів) – ознака, яка говорить про те, що скоро почнеться дощ.

Що забороняється робити 30 травня

Вважається, що в цей день не можна піднімати речі під дверима та на перехрестях, не приймати подарунків, а ввечері не можна ще й пекти хліб.

У цей день бажано дивитися під ноги.

Не рекомендується 30 травня приймати важливі рішення.

В цей день люди можуть вдатися до обману.

Вважається, що в цей день краще не пити ліки та алкоголь, і уникати поїздок і подорожей.

День ангела 30 травня святкують: Адріан, Афанасій, Євдокія, Степан.

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