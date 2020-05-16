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16 мая 2020, суббота, 07:15 13
Lifestyle 2020-05-16T07:45:01+03:00
Українські Новини
Два длинных уик-энды. Сколько украинцы будут отдыхать в июне

Два длинных уик-энды. Сколько украинцы будут отдыхать в июне

Ирина Николенко
Троица, День Конституции, Выходные на праздники, Выходные 2020
Выходные в июне 2020. Фото: ulet.pro
Выходные в июне 2020. Фото: ulet.pro

В связи с майскими праздниками, в этом месяце в украинцев будет всего 12 выходных дней, а в первый месяц лета – июне количество выходных уменьшится. В следующем месяце будет 20 рабочих и 10 выходных дней, передают Українські Новини.

В июне украинцы будут работать 20 дней. Официальных выходных будет аж 10.

Государственные праздники в июне:

7 июня – Троица. Украинцы будут отдыхать с 6 по 8 июня. Поскольку праздник приходится на выходной день, он по законодательству переносится на ближайший следующий после него рабочий день. То есть, 8 июня в Украине официальный выходной день.

28 июня в Украине будут отмечать День Конституции. Выходные будут с 27 по 29 июня. Государственный праздник совпадает с выходным днем, он переносится на ближайший рабочий день, то есть на 29 июня.

Как сообщали Українські Новини, метеорологи сделали прогноз на лето – ожидается аномальная жара с катаклизмами.

Во время выходных можно приготовить нестандартные шашлыки – рецепты сувлаки, говядину в вине и свинину в пряном соусе.

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