На День Киева праздничные мероприятия будут транслироваться онлайн. Где смотреть

Все мероприятия ко Дню Киева в этом году будут проходить в онлайн формате через карантин в связи с распространением коронавируса. Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил во время брифинга, передают Українські Новини.

Традиционно День Киева отмечают в последнее воскресенье мая. В этом году праздник выпадает 31 мая. Через карантин в связи с пандемией коронавируса, празднования состоятся в онлайн формате.

"Обычно в столице происходили большие концерты, фестивали еды, ярмарки," Пробег под каштанами ". Но, в этом году такие массовые мероприятия запрещены. И День Киева будем праздновать в онлайн формате. В частности, на телеканале" Киев "будут транслировать живые концерты известных украинских исполнителей. Покажут и программы об истории столицы и о том, чем она живет сегодня ", – сообщил Виталий Кличко.

По словам мэра, в этом году городские власти готовят сюрпризы и для пользователей соцсетей. Киевские коллективы создают праздничные ролики, которые опубликованы на страницах в социальных сетях, на своих Youtube каналах и сайтах.

Виталий Кличко также добавил, что традиционный "Пробег под каштанами" тоже состоится в онлайн формате. "Там есть интересная задумка. За всех киевлян будут бежать несколько человек. Улицы перекрывать не будут. Организаторы предлагают киевлянам присоединиться к благотворительной акции и сделать денежный взнос – 100 гривен. Средства будут направлены на нужды украинских врачей и медицинских учреждений – Центра детской кардиологии, кардиохирургии МОЗ Украина и других ", – говорится в сообщении.

В День Киева в городе также заработают фонтаны.

31 мая с 09:00 до 23:00 в эфире телеканала "Киев" пройдет праздничная программа.

Кроме того, 31 мая в городе будет усилено патрулирование нарядов полиции и муниципальной стражи.

По словам Кличко, в въезд в Киев ограничивать не будут.

Раннее Українські Новини сообщали, в День Киева в нескольких районах города пройдут онлайн мероприятия, к которым могут присоединиться жители и гости столицы. 31 мая в Киеве заработает 8 фонтанов.