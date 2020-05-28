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28 мая 2020, четверг, 19:30 20
Общество 2020-05-28T20:00:01+03:00
Українські Новини
На День Киева праздничные мероприятия будут транслироваться онлайн. Где смотреть

На День Киева праздничные мероприятия будут транслироваться онлайн. Где смотреть

Ирина Николенко
Киев, Виталий Кличко, КГГА, Программа мероприятий, День Киева 2020
День Киева 2020
День Киева 2020

Все мероприятия ко Дню Киева в этом году будут проходить в онлайн формате через карантин в связи с распространением коронавируса. Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил во время брифинга, передают Українські Новини.

Традиционно День Киева отмечают в последнее воскресенье мая. В этом году праздник выпадает 31 мая. Через карантин в связи с пандемией коронавируса, празднования состоятся в онлайн формате.

"Обычно в столице происходили большие концерты, фестивали еды, ярмарки," Пробег под каштанами ". Но, в этом году такие массовые мероприятия запрещены. И День Киева будем праздновать в онлайн формате. В частности, на телеканале" Киев "будут транслировать живые концерты известных украинских исполнителей. Покажут и программы об истории столицы и о том, чем она живет сегодня ", – сообщил Виталий Кличко.

По словам мэра, в этом году городские власти готовят сюрпризы и для пользователей соцсетей. Киевские коллективы создают праздничные ролики, которые опубликованы на страницах в социальных сетях, на своих Youtube каналах и сайтах.

Виталий Кличко также добавил, что традиционный "Пробег под каштанами" тоже состоится в онлайн формате. "Там есть интересная задумка. За всех киевлян будут бежать несколько человек. Улицы перекрывать не будут. Организаторы предлагают киевлянам присоединиться к благотворительной акции и сделать денежный взнос – 100 гривен. Средства будут направлены на нужды украинских врачей и медицинских учреждений – Центра детской кардиологии, кардиохирургии МОЗ Украина и других ", – говорится в сообщении.

В День Киева в городе также заработают фонтаны.

31 мая с 09:00 до 23:00 в эфире телеканала "Киев" пройдет праздничная программа.

Кроме того, 31 мая в городе будет усилено патрулирование нарядов полиции и муниципальной стражи.

По словам Кличко, в въезд в Киев ограничивать не будут.

Раннее Українські Новини сообщали, в День Киева в нескольких районах города пройдут онлайн мероприятия, к которым могут присоединиться жители и гости столицы. 31 мая в Киеве заработает 8 фонтанов.

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