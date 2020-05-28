Сегодня отмечают Вознесение Господне. Как провести этот день

В этом году Троицу будут праздновать 7 июня, а сегодня отмечают Вознесения Господня, который всегда приходится на 40-й день после Светлого Воскресения Христова. Это одно из двенадцати главных православных праздников, передают Українські Новини.

Вознесение Господне в этом году приходится на 28 мая. Оно установлено в память о выдающейся евангельское событие – вознесение Иисуса на небо.

В этот день в храмах проводятся торжественные службы, а верующие стараются посетить церковь и уделить время молитве.

В этот праздник вся семья собирается за праздничным столом, а хозяйки выпекают прямоугольные пироги с луком и украшают их перекладинами, символизирующие лестницу – путь Христа на небеса.

Считается, что в этот день желательно отказаться от физической работы, нельзя громко кричать, разбрасывать на улице мусор и плевать на землю.

Также в этот день не рекомендуют устраивать церемонию бракосочетания.

Приметы 28 мая

В этот день нужно водить хороводы, чтобы был хороший урожай.

Древние славяне верили, что именно с Вознесением весна уходит, а на смену приходит лето.

В этот день запрещается охотиться и считается большим грехом. Ведь на Вознесение все живое набирается сил.

Считается, что на Вознесение нельзя работать по дому, шить, вязать. Если нарушить этот запрет, можно накликать беду и болезни.

Если в этот день погода будет хорошая, то она продержится до Святого Михаила, то есть 21 ноября.

Дождь 28 мая предвещает болезни и плохой урожай.

Роса на Вознесение Господне считается целебной, а травы усиливают и сохраняют свои лечебные свойства до наступления Ивана Купала.

Ранее Українські Новини сообщали, в этом году День Киева будут отмечать 31 мая, а праздничные мероприятия пройдут в онлайн формате.

В июне украинцы будут работать 20 дней, а отдыхать 10 дней в связи с государственными праздниками.