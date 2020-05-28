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28 мая 2020, четверг, 05:45 1014
Lifestyle 2020-05-28T05:45:01+03:00
Українські Новини
Сегодня отмечают Вознесение Господне. Как провести этот день

Сегодня отмечают Вознесение Господне. Как провести этот день

Ирина Николенко
Вознесение, Народные приметы, Праздники 2020, Православные праздники
Вознесение Господне 2020. Фото: http://molodost35.ru
Вознесение Господне 2020. Фото: http://molodost35.ru

В этом году Троицу будут праздновать 7 июня, а сегодня отмечают Вознесения Господня, который всегда приходится на 40-й день после Светлого Воскресения Христова. Это одно из двенадцати главных православных праздников, передают Українські Новини.

Вознесение Господне в этом году приходится на 28 мая. Оно установлено в память о выдающейся евангельское событие – вознесение Иисуса на небо.

В этот день в храмах проводятся торжественные службы, а верующие стараются посетить церковь и уделить время молитве.

В этот праздник вся семья собирается за праздничным столом, а хозяйки выпекают прямоугольные пироги с луком и украшают их перекладинами, символизирующие лестницу – путь Христа на небеса.

Считается, что в этот день желательно отказаться от физической работы, нельзя громко кричать, разбрасывать на улице мусор и плевать на землю.

Также в этот день не рекомендуют устраивать церемонию бракосочетания.

Приметы 28 мая

  • В этот день нужно водить хороводы, чтобы был хороший урожай.
  • Древние славяне верили, что именно с Вознесением весна уходит, а на смену приходит лето.
  • В этот день запрещается охотиться и считается большим грехом. Ведь на Вознесение все живое набирается сил.
  • Считается, что на Вознесение нельзя работать по дому, шить, вязать. Если нарушить этот запрет, можно накликать беду и болезни.
  • Если в этот день погода будет хорошая, то она продержится до Святого Михаила, то есть 21 ноября.
  • Дождь 28 мая предвещает болезни и плохой урожай.
  • Роса на Вознесение Господне считается целебной, а травы усиливают и сохраняют свои лечебные свойства до наступления Ивана Купала.

Ранее Українські Новини сообщали, в этом году День Киева будут отмечать 31 мая, а праздничные мероприятия пройдут в онлайн формате.

В июне украинцы будут работать 20 дней, а отдыхать 10 дней в связи с государственными праздниками.

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