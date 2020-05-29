Кабмин хочет пересмотреть тарифы на электроэнергию для населения

Кабинет Министров планирует пересмотреть тарифы на электроэнергию для населения, которые, по словам Геруса, до конца года повышать не будут. Об этом свидетельствует утвержденная Кабмином программа стимулирования экономики для преодоления последствий эпидемии Covid-19, передают Українські Новини.

Согласно презентации программы, правительство планирует урегулировать задолженность между участниками рынка электроэнергии и пересмотреть тарифы на электроэнергию для населения.

Также Кабмин планирует урегулировать задолженность государственного предприятия "Гарантированный покупатель", пересмотреть тарифы для производителей электроэнергии из возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и ввести предельный срок реализации проектов pre-PPa.

Кроме того, правительство планирует отменить возложение спецобязанностей на рынке газа и сформировать, таким образом, конкурентный рынок в сегменте бытовых потребителей и теплокоммунэнерго, внедрить стимулирующее тарифообразование (RAB-регулирование, Regulatory Asset Base) для операторов системы распределения электроэнергии, а также осуществить переход на расчеты за газ и связанные услуги в расчете на единицу энергии.

Как сообщали Українські Новини, Герус заявил, что мощности ТЭС превысили мощности АЭС из-за балансовых ограничений.

Ранее в Украине на 7% поднялись цены на энергию после решений Минэкоэнерго и НКРЭКУ в пользу Ахметова.