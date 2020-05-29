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29 мая 2020, пятница, 09:55 284 Инфографика
Общество 2020-05-29T09:55:16+03:00
Українські Новини
После однодневного роста количество новых случаев коронавируса снова начало падать

После однодневного роста количество новых случаев коронавируса снова начало падать

Анна Рудык
Карантин, Коронавирус, коронавирус в Украине, коронавирус в Черновцах
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

28 мая количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 429 до 22 811, количество умерших от заболевания - на 10 человек до 679 по сравнению с предыдущими сутками, при этом количество новых случаев после однодневного роста снизилось на 10,1%, количество новых летальных случаев - на 9%.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения, передают Українськi Новини.

"По состоянию на 9:00 29 мая в Украине 22 811 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 679 летальных, 8 934 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 429 новых случаев", - говорится в нем.

За сутки выздоровело 495 человек.

Таким образом, 28 мая показатель новых заболевших за сутки стал меньше, чем выздоровевших - 429 против 495.

Количество новых случаев заболевания 28 мая составило 1,9% от общего количества заболевших на 27 мая.

За все время эпидемии больше всего случаев инфицирования выявлено в Черновицкой области (3 259), в Киеве (2 849) и Ривненской области (1 628).

Во Львовской области зафиксировано 1 563 случая коронавирусной инфекции, в Киевской - 1 535 случаев, в Ивано-Франковской области - 1 360 случаев, в Закарпатской - 1 147, в Тернопольской - 1 145, в Харьковской - 1 011, в Винницкой - 957, в Днепропетровской - 930, в Одесской - 878, в Волынской - 863, в Житомирской - 694, в Кировоградской - 503, в Запорожской - 431 случай.

401 случай выявлен в Черкасской области, 407 случаев - в Хмельницкой, 284 случая - в Николаевской, 268 случаев - в Полтавской области, 177 случаев - в Херсонской, 167 случаев - в Сумской, 158 случаев - в Донецкой, 150 случаев - в Черниговской и 46 случаев - в Луганской области.

Также в Минздраве напомнили алгоритм действий при подозрении на коронавирус Covid-19. 

Как сообщали Українськi Новини, школьные лагеря в Киеве откроют не раньше июля, а секции - с сентября.

Также в академии наук дали позитивный прогноз по ситуации с коронавирусом в Украине.

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