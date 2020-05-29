Після одноденного зростання кількість нових випадків коронавірусу знову почала падати

28 травня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 429 до 22 811, кількість померлих від захворювання - на 10 осіб до 679 порівняно з попередньою добою, при цьому кількість нових випадків після одноденного зростання знизилася на 10,1%, кількість нових летальних випадків - на 9%.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я, передають Українські Новини.

"Станом на 9:00 29 травня в Україні 22 811 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 679 летальних, 8 934 пацієнта одужали. За добу зафіксовано 429 нових випадків", - йдеться в ньому.

За добу видужала 495 осіб.

Таким чином, 28 травня показник нових хворих за добу став менше, ніж видужали - 429 проти 495.

Кількість нових випадків захворювання 28 травня склало 1,9% від загальної кількості хворих на 27 травня.

За весь час епідемії найбільше випадків інфікування виявлено у Чернівецькій області (3 259), в Києві (2 849) та Рівненській області (1 628).

У Львівській області зафіксовано 1 563 випадку коронавирусной інфекції, у Київській - 1 535 випадків, в Івано-Франківській області - 1 360 випадків, у Закарпатській - 1 147, у Тернопільській - 1 145, у Харківській - 1 011, у Вінницькій - 957, у Дніпропетровській - 930, в Одеській - 878, у Волинській - 863, в Житомирській - 694, у Кіровоградській - 503, у Запорізькій - 431 випадок.

401 випадок виявлений в Черкаській області, 407 випадків - у Хмельницькій, 284 випадку - в Миколаївській, 268 випадків - у Полтавській області, 177 випадків - у Херсонській, 167 випадків - у Сумській, 158 випадків - у Донецькій, 150 випадків - у Чернігівській і 46 випадків - у Луганській області.

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