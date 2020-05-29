В академии наук дали позитивный прогноз по ситуации с коронавирусом в Украине

В то время, как в мире от коронавируса умерли 360 тыс. человек, украинский ученый считает, что в Украине в ближайшие пару недель ожидается спад эпидемии, пик заболеваемости COVID-19 прошел. Однако смягчения карантинных ограничений могут вызвать новые всплески коронавируса.

Об этом сообщил на пресс-конференции заместитель директора Института проблем математических машин и систем НАНУ Игорь Бровченко, пишет "Сегодня".

Отметим, что только за последние сутки в Украине были сотни новых больных и выздоровевших. При этом он подчеркивает, что в последнее время в Украине фиксируется "определенная тенденция к уменьшению соотношения новых случаев заболевания и выздоровевших" и призывает продолжать соблюдать карантинные ограничения.

"В целом статистические данные отражают оптимистический сценарий развития эпидемии. Прогноз на следующие недели предусматривает медленное угасание эпидемии, хотя существуют риски второй волны COVID-19 при форсированном увеличении социальной активности населения. Мы надеемся, что мы сможем победить эту болезнь. Позитивные прогнозы касаются того случая, когда смягчение карантинных ограничений не сильно отразится на общей ситуации", – сказал Бровченко.

Также ученый говорит, что Украина прошла фазу т.н. "плато" эпидемии, которая длилась около двух первых недель мая, и уже около 10 дней есть стойкое снижение заболеваемости.

"Можно сказать, что мы избежали пика, если понимать его как очень резкий стремительный рост. Но мы не избежали его, если говорить о пике как о максимуме. У нас была фаза "плато", она длилась около двух недель, мы фазу "плато" преодолели. С точки зрения математики фаза "плато" и есть пик, когда максимальное количество заболевших. Пик был, и мы его преодолели. Наши прогнозы исходят из того, что такая тенденция будет сохраняться. Мы понимаем, что карантинные меры ослабляются, и эта тенденция может не сохраниться", – сказал заместитель директора института.

Бровченко привел в пример Польшу, где после существенных смягчений карантина в течение двух недель начался небольшой рост заболеваемости. Однако в Украине он прогнозирует в ближайшее время превышение количества выздоровевших над новыми заболевшими.

"Мы прогнозируем, что если карантинные ограничения несущественно повлияют на характер распространения, то эта тенденция сохранится на последующий период", – резюмировал эксперт.

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