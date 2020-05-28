В Бразилии за сутки коронавирусом заразились около 30 тысяч человек

В Бразилии, где среди коренных народов зафиксировали смертность от коронавируса в два раза выше, чем по всей стране, в течение среды, 27 мая, инфекцией заразились 30 тысяч человек. Об этом передает CNN.

Отмечается, что от осложнений COVID-19 умерли 1 086 пациентов. По данным университета Джона Хопкинса, всего с начала вспышки в стране Южной Америки обнаружили 411 821 случай коронавируса.

В мировом антирейтинге наиболее пораженных пандемией COVID-19 стран Бразилия занимает второе место. Впереди лишь США, где новую инфекцию подхватили более 1,7 млн человек.

Как сообщали Українські Новини, Латинская Америка стала новым эпицентром пандемии коронавируса. До этого, лидером по количеству умерших от инфекции были США, чем сам президент Дональд Трамп очень гордится.

Кроме того, Всемирная организация здравоохранения снова призвала страны не ослаблять резко карантин. В организации опасаются внезапного возвращения эпидемии, после чего Армения заявила о том, что столкнулась со второй волной эпидемии коронавируса.