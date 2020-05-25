Среди коренных народов Бразилии зафиксировали смертность от коронавируса в два раза выше, чем по всей стране

На днях, Бразилия резко поднялась до второго места по уровню смертности от коронавируса. Те временем, в стране уровень смертности от эпидемии среди коренных народов вдвое выше, чем по всей стране. Об этом сообщает CNN.

По данным организации "Объединение коренных народов Бразилии" (APIB), которая отслеживает количество случаев заболевания, официально зарегистрировано свыше 980 официально подтвержденных случаев коронавируса, 125 человек умерли. Уровень смертности составляет 12,6%. Это вдвое выше, чем в целом по всей стране, где зафиксировано 6,5% смертности.

При этом в Министерстве здравоохранения Бразилии сообщают о 695 инфицированных и 34 случаях смерти.

В целом более 60 коренных народов Бразилии подтвердили случаи заболевания COVID-19. Большинство из них живут в районах Амазонки, откуда сложно добраться до ближайшего медучреждения.

Как сообщали Українські Новини, по данным Всемирной организации здравоохранения, в Европе количество заболеших коронавирусом превысило 2 миллиона.

Кроме того, в России зафиксировали рекордное количество смертей от коронавируса за сутки.