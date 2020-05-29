Нацбанк повысил курс гривны перед последними выходными в мае

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 29-31 мая, на 9,43 коп. до 26,9059 UAH/USD, в то время, как финансисты прогнозируют курс гривны 26-27 UAH/USD в июне.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.



В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 28 мая, на 9,73 коп. до 27,0002 UAH/USD.



Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 1 фунт стерлингов 33,0028 1 доллар США 26,9059 1 швейцарский франк 27,7295 10 иен 2,4963 10 российских рублей 3,8036 1 евро 29,6234



Как сообщали Українські Новини, экономисты назвали главные риски для украинской экономики и спрогнозировали курс гривны до 2023.



Ранее Национальный банк Украины понизил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 28 мая, на 11,52 коп. до 27,0049 UAH/USD.



Тем временем партнер инвестиционной компании Millstone&Co. Михаил Жернов прогнозирует плавающий курс доллара, который за оптимистическим сценарием вырастет до 30 гривен за доллар.