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29 мая 2020, пятница, 05:25 693
Экономика 2020-05-29T06:45:04+03:00
Українські Новини
Нацбанк повысил курс гривны перед последними выходными в мае

Нацбанк повысил курс гривны перед последними выходными в мае

Валерия Драгомирова
Курс валют, Нацбанк, Доллар, курс доллара
Доллар
Доллар

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 29-31 мая, на 9,43 коп. до 26,9059 UAH/USD, в то время, как финансисты прогнозируют курс гривны 26-27 UAH/USD в июне. 

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.


В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 28 мая, на 9,73 коп. до 27,0002 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
1 фунт стерлингов 33,0028
1 доллар США 26,9059
1 швейцарский франк 27,7295
10 иен 2,4963
10 российских рублей 3,8036
1 евро 29,6234


Как сообщали Українські Новини, экономисты назвали главные риски для украинской экономики и спрогнозировали курс гривны до 2023

Ранее Национальный банк Украины понизил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 28 мая, на 11,52 коп. до 27,0049 UAH/USD.

Тем временем партнер инвестиционной компании Millstone&Co. Михаил Жернов прогнозирует плавающий курс доллара, который за оптимистическим сценарием вырастет до 30 гривен за доллар.

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