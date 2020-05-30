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30 мая 2020, суббота, 06:40 21
Общество 2020-05-30T07:45:02+03:00
Українські Новини
Концерты украинских звезд и музыкальные поздравления. Как будут праздновать День Киева

Концерты украинских звезд и музыкальные поздравления. Как будут праздновать День Киева

Ирина Николенко
Киев, Праздники, КГГА, Выходные 2020, День Киева 2020
День Киева 2020. Фото: pixabay.com
День Киева 2020. Фото: pixabay.com

В этом году День Киева будут праздновать в онлайн формате, а праздничные мероприятия будут транслировать на телеканале "Киев". В течение двух дней состоятся концерты от украинских звезд, презентации тематических сюжетов о Киеве и праздничные поздравления, передают Українські Новини.

30 и 31 мая в 20:00 состоится трансляция концерта Муниципальной академической мужской хоровой капеллы им. Л. Ревуцкого в записи, посвященного Дню Киева.

Жители и гости столицы, которые 30 или 31 мая около 20:00 часов будут проходить мимо здания Киевского академического театра оперы и балета для детей и юношества, на ул. Межигорская, 2, смогут увидеть музыкальное приветствие артистов с балкона фасада театра.

31 мая эфире телеканала "Киев" с 9:00 утра до 23:00 вечера состоится праздничная программа.

  • Поздравления, серия тематических сюжетов "Прогулки по Киеву", "Киев, который мы любим", "Портреты" и "Истории".
  • Трансляция "Пробега под каштанами", который в этом году пройдет онлайн, праздничная телевикторина с киевлянами.
  • Радиоконцерты групп [О], "On I Ona", "ADAM", "Нумер 482", "Green Grey".

Праздничные сюрпризы для пользователей социальных сетей. Столичные коллективы создают праздничные ролики, которые распространят в соцсетях, на Youtube каналах, на своих сайтах.

  • Академический камерный хор "Хрещатик" создал хоровую версию песни Игоря Шамо и Дмитрия Луценко "Как тебя не любить, Киев мой!".
  • Киевский академический муниципальный духовой оркестр подготовил видеоролик песни-поздравления "Счастья, добра и любви".
  • Видеопоздравления песней "Украина – родной край" записал Киевский академический ансамбль украинской музыки "Днепр".
  • Гала-концерт лауреатов и участников Всеукраинского фестиваля хорового искусства "Песня над Днепром-2020" им. Анатолия Авдеевского покажут на youtubе-канале UA: ESTRADA.TV.
  • Гала-концерт "Мировые шедевры" с участием артистов и оркестра Киевского национального академического театра оперетты.

Ранее Українські Новини сообщали, на День Киева в нескольких районах столицы состоятся онлайн мероприятия.

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