Концерты украинских звезд и музыкальные поздравления. Как будут праздновать День Киева

В этом году День Киева будут праздновать в онлайн формате, а праздничные мероприятия будут транслировать на телеканале "Киев". В течение двух дней состоятся концерты от украинских звезд, презентации тематических сюжетов о Киеве и праздничные поздравления, передают Українські Новини. 30 и 31 мая в 20:00 состоится трансляция концерта Муниципальной академической мужской хоровой капеллы им. Л. Ревуцкого в записи, посвященного Дню Киева. Жители и гости столицы, которые 30 или 31 мая около 20:00 часов будут проходить мимо здания Киевского академического театра оперы и балета для детей и юношества, на ул. Межигорская, 2, смогут увидеть музыкальное приветствие артистов с балкона фасада театра. 31 мая эфире телеканала "Киев" с 9:00 утра до 23:00 вечера состоится праздничная программа. Поздравления, серия тематических сюжетов "Прогулки по Киеву", "Киев, который мы любим", "Портреты" и "Истории". Трансляция "Пробега под каштанами", который в этом году пройдет онлайн, праздничная телевикторина с киевлянами. Радиоконцерты групп [О], "On I Ona", "ADAM", "Нумер 482", "Green Grey". Праздничные сюрпризы для пользователей социальных сетей. Столичные коллективы создают праздничные ролики, которые распространят в соцсетях, на Youtube каналах, на своих сайтах. Академический камерный хор "Хрещатик" создал хоровую версию песни Игоря Шамо и Дмитрия Луценко "Как тебя не любить, Киев мой!". Киевский академический муниципальный духовой оркестр подготовил видеоролик песни-поздравления "Счастья, добра и любви". Видеопоздравления песней "Украина – родной край" записал Киевский академический ансамбль украинской музыки "Днепр". Гала-концерт лауреатов и участников Всеукраинского фестиваля хорового искусства "Песня над Днепром-2020" им. Анатолия Авдеевского покажут на youtubе-канале UA: ESTRADA.TV. Гала-концерт "Мировые шедевры" с участием артистов и оркестра Киевского национального академического театра оперетты. Ранее Українські Новини сообщали, на День Киева в нескольких районах столицы состоятся онлайн мероприятия. 7 июня будут отмечать православный праздник Троица: история и обычаи. Украинцы будут отдыхать в июне 10 дней в связи с двумя государственными праздниками.