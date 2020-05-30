Концерты украинских звезд и музыкальные поздравления. Как будут праздновать День Киева

В этом году День Киева будут праздновать в онлайн формате, а праздничные мероприятия будут транслировать на телеканале "Киев". В течение двух дней состоятся концерты от украинских звезд, презентации тематических сюжетов о Киеве и праздничные поздравления, передают Українські Новини.

30 и 31 мая в 20:00 состоится трансляция концерта Муниципальной академической мужской хоровой капеллы им. Л. Ревуцкого в записи, посвященного Дню Киева.

Жители и гости столицы, которые 30 или 31 мая около 20:00 часов будут проходить мимо здания Киевского академического театра оперы и балета для детей и юношества, на ул. Межигорская, 2, смогут увидеть музыкальное приветствие артистов с балкона фасада театра.

31 мая эфире телеканала "Киев" с 9:00 утра до 23:00 вечера состоится праздничная программа.

Поздравления, серия тематических сюжетов "Прогулки по Киеву", "Киев, который мы любим", "Портреты" и "Истории".

Трансляция "Пробега под каштанами", который в этом году пройдет онлайн, праздничная телевикторина с киевлянами.

Радиоконцерты групп [О], "On I Ona", "ADAM", "Нумер 482", "Green Grey".

Праздничные сюрпризы для пользователей социальных сетей. Столичные коллективы создают праздничные ролики, которые распространят в соцсетях, на Youtube каналах, на своих сайтах.

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