На День Киева состоятся книжные выставки, экскурсии и мастер-классы: программа онлайн мероприятий

В связи с карантинными ограничениями из-за коронавируса, в этом году День Киева , который выпал на 31 мая, будут праздновать не с традиционным размахом. Однако, в нескольких районах города будут происходить онлайн мероприятия, которые можно будет посетить из дома, передают Українські Новини.

В течение нескольких дней до Дня Киева в нескольких районах города состоятся онлайн мероприятия, к которым могут присоединиться жители и гости города.

Программа мероприятий в Соломенском районе

Мероприятия 28 мая

Состоится виртуальная книжная выставка "Как тебя не любить, Киев мой!" – центральная районная библиотека им. Ф.М. Достоевского.

Мастер-класс по изготовлению ветви каштана "Зеленый символ Киева" – библиотека им. И. Светличного.

Краеведческий виртуальный экскурс "Родной Киев – сердце Украины, наша слава, гордость и красота!" – библиотека № 11.

Виртуальное краеведческое путешествие "Храмы волшебного города" – библиотека имени А. Донченко.

Виртуальный художественный вернисаж "Киев на холсте" (видеоролик) ­– библиотека им. Н. Бажана.

Мастер-класс по бумажной аппликации "Цветут свечами каштаны" – библиотека им. Е. Гуцало.

Онлайн чтение "Мой Киеве славный, мой граде ясный!" – библиотека № 15.

Виртуальная книжная выставка "Киев мой – моя столица, ты мой родной оберег" – библиотека "Преображенская".

Галерея "ART-Rerikh" представляет виртуальную художественную выставку "Ангелы Светлана Грамм" – библиотека им. Н. Рериха.

Мероприятия 29 мая

Поэтический онлайн калейдоскоп от читателей "Наша столица" – библиотека им. В. Нестайко.

Виртуальная викторина "Об истории столицы знать каждому положено" – библиотека имени И. Светличного.

Онлайн конкурс стихов о Киеве "Мой Киеве-граде" – библиотека № 13.

Краеведческо-патриотическая онлайн игра "Люби и изучай свой родной край" – библиотека "Преображенская".

Мероприятия 30 мая

Онлайн викторина "Киев известный и неизвестный" – центральная районная библиотека имени Ф. Достоевского.

По страницам книг о Киеве "Горжусь Киевом своим" – библиотека имени И. Багряного.

Виртуальная фотовыставка современного Киева читательницы библиотеки "Мой Киеве, ты город старинный, красоты воплощения и вечного добра" – библиотека им. А. Довженко.

Онлайн круиз ко Дню Киева "Лучший город над Днепром" – библиотека им. В. Нестайко.

Программа мероприятий в Голосеевском районе

29 мая в детско-юношеских клубах "Счастливое детство" состоится выставка творческих работ воспитанников кружков изобразительного и декоративно-прикладного искусства "Майский Киев".

Ученики Киевской детской художественной школы № 9 к праздничным дням изготавливают авторские фотозоне "Лучший район Киева – Голосеевский!".

Школьный конкурс чтецов на лучшее исполнение стихов Т. Г. Шевченко в онлайн формате. Итоги конкурса будут освещены 30 мая в социальной сети Facebook на странице Киевской театральной школы-студии.

30 мая в доме культуры "Конча-Заспа" состоится музыкально-песенный онлайн видеокруиз "Песенная моя столица".

Выставки в библиотеках

Книжная онлайн выставку "Мы - киевляне" – библиотека № 152 семейного чтения.

Книжно-иллюстрационная выставка "Киев по времени, в книгах и веках" – библиотека им. В. Симоненко для детей.

Видеопрезентация "Весенний Киев в каштаном цвету – самый красивый город в целом мире" – библиотека им. М. Рыльского.

Онлайн викторина для детей "Какой же красавец, Киев ты мой!" – библиотека им. Н. Коцюбинского для детей.

Виртуальная фотовыставка профессионального фотохудожника, киевлянина, читателя библиотеки Юрия Шелеста "Вечный город над вечной рекой" – библиотека "Демеевская".

Выставка-обзор "Склоняюсь перед величием твоей, златоглавый рыцарю веков" – библиотека им. П. Панча.

Выставка-воспоминание "Киев навсегда" – центральная районная библиотека им. Н. Некрасова.

Тематический стеллаж "Киев: взгляд через века" – библиотека им. Марко Вовчок.

Кроме того, любительские коллективы района (хоровые и театральные) будут принимать участие во Всеукраинском фестивале хорового искусства им. Анатолия Авдеевского "Песня над Днепром" и городском фестивале театрального искусства "Киевская театральная весна - 2020" в дистанционном режиме.

Также, учреждения общего среднего и внешкольного образования будут проводить тематические воркшопы, беседы, воспитательные часы, флешмобы, конкурсы, викторины ко Дню Киева и Дня столицы в режиме онлайн.

Программа мероприятий в Дарницком районе

Видео-концерт учеников "Необычная Киевская весна" – детская музыкальная школа № 21.

Детский спектакль в онлайн-формате "Зубастая потеря" – дворец культуры "Дарница".

Чтение басен. Юмористическое поздравление с Днем Киева – дворец культуры "Дарница".

Выставка традиционной одежды киевской по случаю празднования Дня Киева – культурно-художественный центр.

Фотовыставка "Древний Киев" – культурно-художественный центр.

Тематическая выставка учеников художественного отделения ко Дню Киева – детская школа искусств № 4.

Презентация видео-спектакля ко Дню Киева и Дня столицы – Детская школа искусств № 4.

Школьный онлайн конкурс среди лучших работ учащихся художественного отделения "Многоцветный Киев" – детская школа искусств № 9.

Выставка творческих работ учащихся "Мой Киев" – детская художественная школа № 11.

Онлайн лекции "Киев – столица Украины", "Кукла мотанка ­ украинская народная игрушка" – детская художественная школа № 11.

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