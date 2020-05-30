Концерти українських зірок та музичні вітання. Як святкуватимуть День Києва

У цьому році День Києва святкуватимуть в онлайн форматі, а святкові заходи будуть транслювати на телеканалі "Київ". Упродовж двох днів відбудуться концерти українських зірок, презентації тематичних сюжетів про Київ та святкові вітання, передають Українські Новини.

30 і 31 травня о 20:00 відбудеться трансляція концерту Муніципальної академічної чоловічої хорової капели ім. Л. Ревуцького в записі, присвячена Дню Києва.

Мешканці та гості столиці, які 30 або 31 травня близько 20:00 будуть проходити повз будівлю Київського академічного театру опери і балету для дітей та юнацтва, на вул. Межигірська, 2, зможуть побачити музичне вітання артистів з балкона фасаду театру.

31 травня ефірі телеканалу "Київ" з 9:00 ранку до 23:00 вечора відбудеться святкова програма.

Привітання, серія тематичних сюжетів "Прогулянки по Києву", "Київ, який ми любимо", "Портрети" і "Історії".

Трансляція "Пробігу під каштанами", який цього року пройде онлайн, святкова телевікторина з киянами.

Радіоконцерти гуртів [О], "On I Ona", "ADAM", "Нумер 482", "Green Grey".

Святкові сюрпризи для користувачів соціальних мереж. Столичні колективи створюють святкові ролики, які розповсюдять у соцмережах, на Youtube каналах, на своїх сайтах.

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