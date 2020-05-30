підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
30 травня 2020, субота, 06:40 8
Суспільство 2020-05-30T07:15:02+03:00
Українські Новини
Концерти українських зірок та музичні вітання. Як святкуватимуть День Києва

Концерти українських зірок та музичні вітання. Як святкуватимуть День Києва

Ирина Николенко
Київ, День Києва, Святкові дні у 2020, День Києва 2020
День Києва 2020. Фото: pixabay.com
День Києва 2020. Фото: pixabay.com

У цьому році День Києва святкуватимуть в онлайн форматі, а святкові заходи будуть транслювати на телеканалі "Київ". Упродовж  двох днів відбудуться концерти українських зірок, презентації тематичних сюжетів про Київ та святкові вітання, передають Українські Новини.

30 і 31 травня о 20:00 відбудеться трансляція концерту Муніципальної академічної чоловічої хорової капели ім. Л. Ревуцького в записі, присвячена Дню Києва.

Мешканці та гості столиці, які 30 або 31 травня близько 20:00 будуть проходити повз будівлю Київського академічного театру опери і балету для дітей та юнацтва, на вул. Межигірська, 2, зможуть побачити музичне вітання артистів з балкона фасаду театру.

31 травня ефірі телеканалу "Київ" з 9:00 ранку до 23:00 вечора відбудеться святкова програма.

  • Привітання, серія тематичних сюжетів "Прогулянки по Києву", "Київ, який ми любимо", "Портрети" і "Історії".
  • Трансляція "Пробігу під каштанами", який цього року пройде онлайн, святкова телевікторина з киянами.
  • Радіоконцерти гуртів [О], "On I Ona", "ADAM", "Нумер 482", "Green Grey".

Святкові сюрпризи для користувачів соціальних мереж. Столичні колективи створюють святкові ролики, які розповсюдять у соцмережах, на Youtube каналах, на своїх сайтах.

  • Академічний камерний хор "Хрещатик" створив хорову версію пісні Ігоря Шамо та Дмитра Луценка "Як тебе не любити, києве мій!".
  • Київський академічний муніципальний духовий оркестр підготував відеоролик пісні-вітання "Щастя, добра і любові".
  • Відеопривітання піснею "Україна – рідний край" записав Київський академічний ансамбль української музики "Дніпро".
  • Гала-концерт лауреатів та учасників Всеукраїнського фестивалю хорового мистецтва "Пісня над Дніпром-2020" їм. Анатолія Авдієвського покажуть на youtubе-каналі UA: ESTRADA.TV.
  • Гала-концерт "Світові шедеври" за участю артистів та оркестру Київського національного академічного театру оперети.

Раніше Українські Новини повідомляли, на День Києва в кількох районах столиці відбудуться онлайн заходи.

7 червня відзначатимуть православне свято Трійця: історія і звичаї.

Українці будуть відпочивати в червні 10 днів у зв'язку з двома державними святами.

Більше новин про: Київ День Києва Святкові дні у 2020 День Києва 2020

До Дня Києва упродовж декількох днів відбудуться к...
У київській лікарні швидкої допомоги — спалах коро...
Київ відсвяткує День міста в теле- і онлайн-формат...
На День Києва святкові заходи будуть транслюватися...
Слідству відомі замовники перестрілки в Броварах, - Геращенко
У Кабміні чекають три транші від МВФ: влітку, восени і в наступному році
В карантин українці скоротили борги за комуналку
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok