МИД Германии вызвал посла России из-за кибератаки на Бундестаг в 2015 году. В ней обвиняют российского хакера

Министерство иностранных дел Германии вызвало посла России Сергея Нечаева на разговор в связи с подозрением российского хакера в кибератаке на Бундестаг, совершенной в 2015 году. Об этом говорится в сообщении прес-службы МИД Германии.

Отмечается, что Нечаева на диалог вызвал госсекретарь ведомства Мигель Бергер, который выступил с осуждением хакерской атаки на Бундестаг.

Как отмечается, главным подозреваемым является российский хакер Дмитрий Бадин. Ордер на его арест выдала Федеральная прокуратура Германии 5 мая.

Его также разыскивает Федеральное бюро расследований США как участника группировки Fancy Bear, которое подозревают во вмешательстве в выборы президента.

В МИД подчеркивают, что Берлин будет добиваться введения киберсанкций ЕС против ответственных за хакерскую атаку, в том числе, против Бадина.

"Есть достоверные свидетельства того, что в момент атаки он принадлежал к секретной службе ГРУ", — говорится в заявлении немецкого ведомства.

В 2015 году на Бундестаг Германии совершили кибератаку, в ходе которой было украдено 16 Гб данных Бундестага, а именно часть переписки депутатского бюро канцлера Ангелы Меркель.

Как сообщали Українські Новини, ранее посол Украины в Германии отказался участвовать в церемонии окончания Второй мировой войны из-за России.

МИД возмутился оскорблением экс-канцлером Германии посла Украины.

Кроме того, высший земельный суд Ольденбурга отказал в экстрадиции бывшего депутата Верховной Рады Александра Онищенко, который ранее просил Германию предоставить ему политическое убежище.