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  • МИД Германии вызвал посла России из-за кибератаки на Бундестаг в 2015 году. В ней обвиняют российского хакера
28 мая 2020, четверг, 16:58 32
Мир 2020-05-28T17:30:03+03:00
Українські Новини
МИД Германии вызвал посла России из-за кибератаки на Бундестаг в 2015 году. В ней обвиняют российского хакера

МИД Германии вызвал посла России из-за кибератаки на Бундестаг в 2015 году. В ней обвиняют российского хакера

Елизавета Кесельман
Россия, Германия, Бундестаг, Хакеры, Нечаев, Кибератака, Бадин
Германия.Фото: infoindustria.com.ua
Германия.Фото: infoindustria.com.ua

Министерство иностранных дел Германии вызвало посла России Сергея Нечаева на разговор в связи с подозрением российского хакера в кибератаке на Бундестаг, совершенной в 2015 году. Об этом говорится в сообщении прес-службы МИД Германии. 

Отмечается, что Нечаева на диалог вызвал госсекретарь ведомства Мигель Бергер, который выступил с осуждением хакерской атаки на Бундестаг. 

Как отмечается, главным подозреваемым является российский хакер Дмитрий Бадин. Ордер на его арест выдала Федеральная прокуратура Германии 5 мая.

Его также разыскивает Федеральное бюро расследований США как участника группировки Fancy Bear, которое подозревают во вмешательстве в выборы президента.

В МИД подчеркивают, что Берлин будет добиваться введения киберсанкций ЕС против ответственных за хакерскую атаку, в том числе, против Бадина.

"Есть достоверные свидетельства того, что в момент атаки он принадлежал к секретной службе ГРУ", — говорится в заявлении немецкого ведомства.

В 2015 году на Бундестаг Германии совершили кибератаку, в ходе которой было украдено 16 Гб данных Бундестага, а именно часть переписки депутатского бюро канцлера Ангелы Меркель.

Как сообщали Українські Новини, ранее посол Украины в Германии отказался участвовать в церемонии окончания Второй мировой войны из-за России.

МИД возмутился оскорблением экс-канцлером Германии посла Украины. 

Кроме того, высший земельный суд Ольденбурга отказал в экстрадиции бывшего депутата Верховной Рады Александра Онищенко, который ранее просил Германию предоставить ему политическое убежище.

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