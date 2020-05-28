Кабмин запретил регистрировать место жительства в ипотечном жилье без согласия банка

Кабинет Министров запретил регистрировать место жительства в ипотечном жилье без согласия банка, в то время, как ранее Кабмин расширил возможности программы "Доступные кредиты 5-7-9%".

Об этом министр юстиции Денис Малюська написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"По мотивам сегодняшнего Кабмина... Зарегистрировать место жительства в ипотечной недвижимости станет немного сложнее - нужно будет разрешение ипотекодержателя", - написал он.

Он отметил, что это упростит обращение взыскания на ипотечную недвижимость.

Как сообщали Українські Новини, в марте Верховная Рада поручила Кабинету Министров в течение двух дней разработать нормативно-правовые акты, которыми будет урегулировано недопущение взыскания ипотеки на период карантина.

Ранее президент Валерий Зеленский заявлял, что Национальный банк Украины разработал программу ипотеки для населения под 10%.

Кроме того, Приватбанк ввел кредитные каникулы по автомобильным кредитам и ипотеке на время карантина.