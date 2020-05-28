подписаться на рассылку
26.8 27.18
29.15 29.8
˟
28 мая 2020, четверг, 15:15 55
Кабмин 2020-05-28T16:30:02+03:00
Українські Новини
Кабмин запретил регистрировать место жительства в ипотечном жилье без согласия банка

Кабмин запретил регистрировать место жительства в ипотечном жилье без согласия банка

Елена Новикова
Кабинет Министров, Ипотека, Прописка, Доступная ипотека, Прописка по месту жительства
Ключи, квартира. Фото: evrovektor.com
Ключи, квартира. Фото: evrovektor.com

Кабинет Министров запретил регистрировать место жительства в ипотечном жилье без согласия банка, в то время, как ранее Кабмин расширил возможности программы "Доступные кредиты 5-7-9%".

Об этом министр юстиции Денис Малюська написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"По мотивам сегодняшнего Кабмина... Зарегистрировать место жительства в ипотечной недвижимости станет немного сложнее - нужно будет разрешение ипотекодержателя", - написал он.

Он отметил, что это упростит обращение взыскания на ипотечную недвижимость.

Как сообщали Українські Новини, в марте Верховная Рада поручила Кабинету Министров в течение двух дней разработать нормативно-правовые акты, которыми будет урегулировано недопущение взыскания ипотеки на период карантина.

Ранее президент Валерий Зеленский заявлял, что Национальный банк Украины разработал программу ипотеки для населения под 10%.

Кроме того, Приватбанк ввел кредитные каникулы по автомобильным кредитам и ипотеке на время карантина.

Больше новостей о: Кабинет Министров Ипотека Прописка Доступная ипотека Прописка по месту жительства

Кабмин включил в перечень офшорных зон Панаму, где...
Банки начали выдавать меньше кредитов населению и ...
НБУ разработал программу ипотеки для населения под...
В Украине изменятся правила прописки для детей: ка...
"Укрзализныця" планирует запустить 42 поезда с 1 июня
Количество новых зараженных коронавирусом резко увеличилось за сутки
Новости
В США подали в суд на Google за отслеживание пользователей с отключенной геолокацией 16:28
В список областей, которые не соответствуют критериям для смягчения карантина, включили Днепропетровскую 16:28 Инфографика
Кассирка на вокзале. Фото: Facebook Ivan Yuryk
В поездах не будут предлагать чай, а вагоны станут мыть ежечасно, — в "УЗ" рассказали о новых правилах 16:19
14-летние украинцы теперь смогут одновременно оформить первый паспорт и номер налогоплательщика 16:14
В Израиле хакеры едва ли не отравили питьевую воду по всей стране, проникнув в систему водоснабжения 15:59
больше новостей
Полупустая маршрутка.
Пригородный транспорт в Киевской области ездит полупустой второй день, но дороги сковали пробки 10:35 Карта
Доллар и евро резко взлетели. Курс валют на 27 мая 10:32
Нардепа Вятровича вызвали в суд из-за символики дивизии СС "Галичина" 07:18
Зеленский. Фото: ОПУ
Назвал бандитом. Мэр Черкасс подал иск в суд против Зеленского 10:53
Кабмину не удалось уговорить производителей "зеленой энергии" добровольно снизить тарифы, — СМИ 10:54
больше новостей
Зеленский. Фото: ОПУ
Назвал бандитом. Мэр Черкасс подал иск в суд против Зеленского 10:53
Нардепа Вятровича вызвали в суд из-за символики дивизии СС "Галичина" 07:18
Деркач еще в 2017 году был депортирован из России, – Наливайченко 18:07 Документ
Русская красавица, русский солдат и русская тройка – основатель "армовира" Порошенко оказался страстным поклонником исконного искусства страны-агрессора 06:35
Внедорожник. Фото: Киев Оперативный
На Оболони водитель внедорожника избил велосипедиста, который не дал проехать ему по тротуару 08:35
больше новостей
Как будут работать спортзалы и бассейны: Минздрав утвердил правила на время карантина
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok