Кабмін заборонив реєструвати місце проживання в іпотечному житлі без згоди банку

Кабінет Міністрів заборонив реєструвати місце проживання в іпотечному житлі без згоди банку, в той час, як раніше Кабмін розширив можливості програми "Доступні кредити 5-7-9%".

Про це міністр юстиції Денис Малюська написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"За мотивами сьогоднішнього Кабміну... Зареєструвати місце проживання в іпотечної нерухомості стане трохи складніше - потрібно буде дозвіл іпотекоутримувача", - написав Денис Малюська.

Він зазначив, що це спростить звернення стягнення на іпотечну нерухомість.

Як повідомляли Українські Новини, у березні цього року Верховна Рада доручила Кабінету Міністрів протягом двох днів розробити нормативно-правові акти, якими буде врегульовано недопущення стягнення іпотеки на період карантину.

Раніше президент Валерій Зеленський заявляв, що Національний банк України розробив програму іпотеки для населення під 10%.

Крім того, Приватбанк ввів кредитні канікули автомобільними кредитами та іпотекою на час карантину.