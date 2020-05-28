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28 травня 2020, четвер, 15:22 4
Кабмін 2020-05-28T15:30:01+03:00
Українські Новини
Кабмін заборонив реєструвати місце проживання в іпотечному житлі без згоди банку

Кабмін заборонив реєструвати місце проживання в іпотечному житлі без згоди банку

Елена Новикова
Кабмін, Доступна іпотека, іпотека, Реєстрація по місцю проживання
Ключі, квартира. Фото: evrovektor.com
Ключі, квартира. Фото: evrovektor.com

Кабінет Міністрів заборонив реєструвати місце проживання в іпотечному житлі без згоди банку, в той час, як раніше Кабмін розширив можливості програми "Доступні кредити 5-7-9%".

Про це міністр юстиції Денис Малюська написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"За мотивами сьогоднішнього Кабміну... Зареєструвати місце проживання в іпотечної нерухомості стане трохи складніше - потрібно буде дозвіл іпотекоутримувача", - написав Денис Малюська.

Він зазначив, що це спростить звернення стягнення на іпотечну нерухомість.

Як повідомляли Українські Новини, у березні цього року Верховна Рада доручила Кабінету Міністрів протягом двох днів розробити нормативно-правові акти, якими буде врегульовано недопущення стягнення іпотеки на період карантину.

Раніше президент Валерій Зеленський заявляв, що Національний банк України розробив програму іпотеки для населення під 10%.

Крім того, Приватбанк ввів кредитні канікули автомобільними кредитами та іпотекою на час карантину.

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