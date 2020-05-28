Кабмін заборонив реєструвати місце проживання в іпотечному житлі без згоди банку

Кабінет Міністрів заборонив реєструвати місце проживання в іпотечному житлі без згоди банку, в той час, як раніше Кабмін розширив можливості програми "Доступні кредити 5-7-9%". Про це міністр юстиції Денис Малюська написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини. "За мотивами сьогоднішнього Кабміну... Зареєструвати місце проживання в іпотечної нерухомості стане трохи складніше - потрібно буде дозвіл іпотекоутримувача", - написав Денис Малюська. Він зазначив, що це спростить звернення стягнення на іпотечну нерухомість. Як повідомляли Українські Новини, у березні цього року Верховна Рада доручила Кабінету Міністрів протягом двох днів розробити нормативно-правові акти, якими буде врегульовано недопущення стягнення іпотеки на період карантину. Раніше президент Валерій Зеленський заявляв, що Національний банк України розробив програму іпотеки для населення під 10%. Крім того, Приватбанк ввів кредитні канікули автомобільними кредитами та іпотекою на час карантину.