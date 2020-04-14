Приватбанк ввел кредитные каникулы по автокредитам и ипотеке в то же время, парламент разрешил не платить за аренду офисов и другой недвижимости на время карантина.

Об этом говорится в сообщении банка, передают Українські Новини.

"В действующих экономических условиях, вызванных последствиями пандемии, Приватбанк ввел дополнительные кредитные каникулы для заемщиков программ кредитования "Авто в рассрочку", "Жилье в кредит" и "Кредит под залог недвижимости", - говорится в сообщении.

Кредитные каникулы предоставляются банком клиентам, которые столкнулись с финансовыми трудностями (увольнение, отпуск за свой счет и другие) из-за ограничений, связанных с карантином.

Отмечается, что такие клиенты имеют право на перенос сроков всех очередных платежей по 31 июля с соответствующим заключением дополнительных соглашений к кредитному договору или договору лизинга после окончания карантина.

Указывается, что для оформления кредитных каникул по программам "Авто в рассрочку", "Жилье в кредит" и "Кредит под залог недвижимости" нужно заполнить заявку на сайте банка.

Как сообщали Українські Новини, несмотря на то, что Кабмин расширил список ограничений на время карантина, правительство вывело из-под запрета работу всех видов финансовых учреждений, включая ломбарды и кредитные союзы, а также разрешило аптекам работать круглосуточно.