подписаться на рассылку
26.85 27.25
29.15 29.8
˟
14 апреля 2020, вторник, 16:35 696
Экономика 2020-04-14T17:45:02+03:00
Українські Новини
Приватбанк ввел кредитные каникулы по автокредитам и ипотеке

Приватбанк ввел кредитные каникулы по автокредитам и ипотеке

Ярина Вацяк
Кредит, Карантин, Ипотека, Приватбанк, Кредитные каникулы, кредит на жилье, кредит на авто
Приватбанк
Приватбанк

Приватбанк ввел кредитные каникулы по автокредитам и ипотеке в то же время, парламент разрешил не платить за аренду офисов и другой недвижимости на время карантина.

Об этом говорится в сообщении банка, передают Українські Новини.

"В действующих экономических условиях, вызванных последствиями пандемии, Приватбанк ввел дополнительные кредитные каникулы для заемщиков программ кредитования "Авто в рассрочку", "Жилье в кредит" и "Кредит под залог недвижимости", - говорится в сообщении.

Кредитные каникулы предоставляются банком клиентам, которые столкнулись с финансовыми трудностями (увольнение, отпуск за свой счет и другие) из-за ограничений, связанных с карантином.

Отмечается, что такие клиенты имеют право на перенос сроков всех очередных платежей по 31 июля с соответствующим заключением дополнительных соглашений к кредитному договору или договору лизинга после окончания карантина.

Указывается, что для оформления кредитных каникул по программам "Авто в рассрочку", "Жилье в кредит" и "Кредит под залог недвижимости" нужно заполнить заявку на сайте банка. 

Как сообщали Українські Новини, несмотря на то, что Кабмин расширил список ограничений на время карантина, правительство вывело из-под запрета работу всех видов финансовых учреждений, включая ломбарды и кредитные союзы, а также разрешило аптекам работать круглосуточно. 

Больше новостей о: Кредит Карантин Ипотека Приватбанк Кредитные каникулы кредит на жилье кредит на авто

Застройщикам нужны краткосрочные кредиты, чтобы ры...
Въезды в Киев ограничат 1-2 полосами для проверки ...
Кредит за квартиру можно будет не платить во время...
В Лавре очаг коронавируса, Рада увеличила расходы ...
Генерал-майора СБУ Шайтанова задержали за работу на ФСБ РФ и заказ убийства Осмаева
Кабмин упростил закупку 9 препаратов для лечения коронавируса
Новости
УПЦ проведет пасхальные богослужения на улице 17:56
Рекордные поправки к "антиколомойскому" закону будут голосовать целыми абзацами 17:55
40% запаса газа использовали участники акции "Твоя энергонезависимость" в Винницкой области 17:45 Пресс-релиз
Представитель Госдепа Джордж Кент способствовал разворовыванию средств налогоплательщиков США с помощью подставной компании, – Деркач 17:39 Документ
Замглавы Таможни Шендрик и советник Минфина Макаренко вернули порошенковские схемы и его «смотрящего» Куршутова на таможню, - Холодов 17:31
больше новостей
Сильный снег, порывы ветра и дожди: синоптики дали "зимний" прогноз на 14 апреля 21:00
В АТБ рассказали, как будут работать магазины на Пасху 17:12
На Кипре открыто уголовное производство за попытки списать деньги со счетов Суркисов в Приватбанке, — адвокат 13:21
Субсидию потеряют около 20% получателей: кто лишится льгот 06:20
На карантине суды будут рассматривать уголовные дела по видеоконференции 17:08
больше новостей
Генерал-майора СБУ Шайтанова задержали за работу на ФСБ РФ и заказ убийства Осмаева 14:49
ГБР начало расследовать дело против Штанько, который тайно записывал брата Ермака 13:07
Коронавирусная болезнь станет сезонным заболеванием и будет возвращаться циклично, - главный санврач 21:12
В Европе рекордный обвал цен на электроэнергию 12:33 Инфографика
В Киево-Печерской Лавре уже 90 больных коронавирусом, за сутки заболели еще 63 человека 12:05
больше новостей
МВФ ухудшил прогноз ВВП Украины с роста в 3% на снижение в 7,7% в 2020
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok