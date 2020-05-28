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28 травня 2020, четвер, 14:48 9
Суспільство 2020-05-28T15:30:02+03:00
Українські Новини
У Києві визначили дві умови, при яких посилять карантин

У Києві визначили дві умови, при яких посилять карантин

Елена Новикова
Карантин, Коронавірус, Карантин у Києві, Коронавірус у Києві, Адаптивний карантин
Карантин. Фото: bars.media
Карантин. Фото: bars.media

В той час, як у столиці кількість нових випадків коронавірусу збільшилася вдвічі, Київ може повернутися до карантинних обмежень, якщо загальна кількість нових випадків коронавірусу за останні 7 днів складе понад 24 людини на 100 тис. населення.

Про це мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації (КМДА) Віталій Кличко повідомив на брифінгу, передають Українські Новини.

"Ми поступово послаблюємо обмеження. Спостерігаємо, як в цій ситуації буде поширюватися вірус. Головне - щоб послаблення не призвели до нової хвилі захворюваності. Якщо кількість хворих коронавірусом буде збільшуватися, у нас є алгоритм дій. Київ визначив умови, при яких місту доведеться повернутися до карантину", - сказав він.

За словами Кличка, комісія з надзвичайних ситуацій міста прийняла рішення про умови, при яких столиця може призупиняти введені ослаблення.

"Це може статися в такій ситуації: якщо загальна кількість нових випадків COVID-19 за останні 7 днів складе більше 24 осіб на 100 тис. населення; якщо завантаженість ліжок у медичних закладах, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком коронавірусу, буде більше 75%", - заявив він.

Кличко просить киян дотримуватися правил безпеки - не нехтувати масками, соціальною дистанцією, уважно ставитися до свого здоров'я.

Як повідомляли Українські Новини, останній дзвінок в Києві відсвяткують 29 травня в онлайн форматі.

Також з 1 червня у Києві відкриються дитсадки.

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