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28 мая 2020, четверг, 12:30 73
Общество 2020-05-28T13:15:02+03:00
Українські Новини
В Киеве количество новых случаев коронавируса увеличилось вдвое

В Киеве количество новых случаев коронавируса увеличилось вдвое

Анна Рудык
Коронавирус, коронавирус в Украине, Эпидемия коронавируса, коронавирус в Киеве
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

Коронавирус за последние сутки лабораторно подтвердили у 54 жителей Киева, в то время как за прошлые сутки было выявлено 29 случаев. Об этом сегодня, 28 мая, во время брифинга сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Так, он сообщил, что 11 из заболевших - медики.

"Количество жителей Киева, у которых подтвердили заболевание коронавирус, увеличилось на 54 человека. 11 из них - медики. На сегодня в столице уже 2793 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - сказал Кличко.

Он отметил, что среди заболевших 30 женщин в возрасте от 21 до 78 лет и две девочки, которым 1 год и 11 лет, также - 17 мужчин от 18 до 76 лет и пятеро мальчиков - от 2 до 17 лет.

В больницы столицы госпитализировали 10 пациентов. Другие - лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.

"Второй день у нас положительная динамика в соотношении тех, кто вылечился и кто заболел. - Когда в сутки выздоравливает больше людей, чем количество тех, у кого подтвердили коронавирус. Так, за минувшие сутки в столице выздоровели 64 человека. Всего коронавирус преодолели 506 жителей города", - подчеркнул Виталий Кличко.

Также в Минздраве напомнили алгоритм действий при подозрении на коронавирус Covid-19. 

Как сообщали Українськi Новини, школьные лагеря в Киеве откроют не раньше июля, а секции - с сентября.

Также в Украине количество новых зараженных коронавирусом резко увеличилось за сутки.

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