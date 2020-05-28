Последний звонок в Киеве отпразднуют 29 мая в онлайн формате

Из-за пандемии коронавируса, в Украине продлили карантин до 22 июня, в связи с этим в этом году "Последний звонок – 2020" в Киеве будут отмечать 29 мая в онлайн формате и на телеканале "Киев". Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации (КГГА), передают Українські Новини.

Онлайн празднование Последнего звонка начнется на телеканале "Киев" 29 мая в 12:15. "Чтобы поддержать выпускников и их учителей, которые вместе провели эти 11 лет обучения, праздник "Последнего звонка - 2020" организовали онлайн на телеканале "Киев", – сказано в сообщении.

Соответствующее решение было принято в связи с карантином, вызванным пандемией COVID-19.

Кроме того, на телеканале "Киев" в течение 29 мая будут транслировать специальные программы, посвященные празднику "Последнего звонка - 2020".

Как сообщали Українські Новини, Киев 31 мая отпразднует День города в онлайн формате. Традиционный пробег под каштанами состоится онлайн.

На День Киева в нескольких районах города состоятся онлайн мероприятия для взрослых и детей.