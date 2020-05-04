Сильный ливень затопил почти весь Киев: улицы залиты потоками воды

Днем 4 мая на столицу Украины обрушился мощный ливень с грозой, о которой предупреждали синоптики, в результате чего на улицах образовались реки. В некоторых районах Киева шел град, сообщали киевляне в соцсетях.

Сообщается, что в результате сильного ливня с грозой на многих улицах столицы образовались потоки воды. Вот как, например, на проспекте Героев Сталинграда.

Основательно затопило улицы на Оболони, в Соломенском районе. На опубликованных в сети кадрых видно, как в некоторых местах "утонули" автомобили.

На ул. Богдановской образовалась довольно мощная речка.

Так, затопление наблюдается на ул. Черниговской, ул.Кудряшова и ул.Богдановской.

Улица Кудряшова, Набережно-Крещатицкая, Соломенская и Кирпы:

На Героев Днепра из за сильного ливня затопило ТРЦ «Оазис».

Как сообщали Українські Новини, а тем временем из-за засухи в Украине может образоваться дефицит воды.

Тем временем, синоптик рассказал о погодных аномалиях летом с природными катаклизмами, шквалами, градом и жарой.

В связи с надвигающейся стихией синоптик советут принять меры предосторожности, а также лишний раз не выходить из дома.