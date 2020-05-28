подписаться на рассылку
26.8 27.18
29.15 29.8
˟
28 мая 2020, четверг, 13:01 878
Финансы 2020-05-28T13:22:48+03:00
Українські Новини
НБУ укрепил гривну. Курс нацвалюты на пятницу и выходные

НБУ укрепил гривну. Курс нацвалюты на пятницу и выходные

Елена Новикова
Курс гривны, Курс валют, Официальный курс, Курс НБУ, курс доллара, Курс доллара к гривне, курс гривны к доллару
Курс гривны
Курс гривны

Национальный банк повысил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 29-31 мая, на 9,13 коп. до 26,9136 UAH/USD, в то время, как доллар и евро продолжают дорожать в обменных пунктах киевских банков.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 28 мая, на 11,52 коп. до 27,0049 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, в то время, как на протяжении прошлой недели курс гривны к доллару держался в пределах 26-27 UAH/USD, финансисты прогнозируют, что и в июне курс сохранится на таком уровне.

Ранее сообщалось о том, что курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения во вторник на 4 коп. в среду, 27 мая, также снизился на 4 коп. до 26,96 UAH/USD.

Также министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко критикует принципы монетарной политики Национального банка.

 
Больше новостей о: Курс гривны Курс валют Официальный курс Курс НБУ курс доллара Курс доллара к гривне курс гривны к доллару

Доллар и евро продолжают дорожать. Курс валют на 2...
Гривна продолжает падать в цене. Курс НБУ на четве...
Гривна продолжает падать в цене. Курс нацвалюты на...
Гривна подешевела. НБУ обнародовал курс валют на с...
"Укрзализныця" планирует запустить 42 поезда с 1 июня
Количество новых зараженных коронавирусом резко увеличилось за сутки
Как будут работать спортзалы и бассейны: Минздрав утвердил правила на время карантина
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok