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28 мая 2020, четверг, 09:12 22
Общество 2020-05-28T09:30:01+03:00
Українські Новини
По всей Украине объявлено штормовое предупреждение: в Киеве сильные дожди

По всей Украине объявлено штормовое предупреждение: в Киеве сильные дожди

Ольга Фандорина
Киев, Дождь, Штормовое предупреждение, Гроза
Гроза. Фото: pixabay
Гроза. Фото: pixabay

В то время как климатологи прогнозируют ураганы с градом этим летом, сегодня, 28 мая, в Украине объявлено штормовое предупреждение. По данным УкрГидрометцентра в северных областях ожидаются сильные порывы ветра до 20 м/сек.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Синоптики предупреждают об ухудшении погоды. В частности, значительные дожди прогнозируют ночью в юго-восточной части Украины, а также в большинстве северных, центральных, Одесской и Николаевской областях. Кроме того, днем в северных областях ожидаются грозы, а порывы ветра составят от 15 до 20 м/с (І уровень опасности).

В Киеве и Киевской области днем передают сильные дожди (І уровень опасности).

Как сообщали Українськi Новини, засуха уничтожила всходы озимых почти на четверти миллиона гектаров.

При этом в течение всех летних месяцев, в мае и июне ожидается, что погода на большей части территории северного полушария будет теплее, чем обычно.

ГосЧС предупредила украинцев о сильных ливнях в Киеве и ряде областей.

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