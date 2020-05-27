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27 мая 2020, среда, 12:40 19 Инфографика
Общество 2020-05-27T12:44:43+03:00
Українські Новини
В Киеве за сутки в два раза упало количество новых случаев коронавируса

В Киеве за сутки в два раза упало количество новых случаев коронавируса

Анна Рудык
Коронавирус, коронавирус в Украине, Эпидемия коронавируса, коронавирус в Киеве
Коронавирус. Фото: pixabay.com
Коронавирус. Фото: pixabay.com

Количество заболевших коронавирусом в Киеве 26 мая по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 29 человек до 2 739, умерших - на 3 человека до 64.

Об этом мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации (КГГА) Виталий Кличко сообщил на брифинге, передают Українськi Новини.

"Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось на 29 человек. Среди них - 4 медиков. За минувшие сутки в столице от коронавируса умерли 3 человек. Всего за это время 64 летальных случая. На сегодняшний день в Киеве уже 2 739 подтвержденных случая заболевания COVID-19", - сказал он.

Среди заболевших 12 женщин в возрасте от 34 до 67 лет, 14 мужчин от 35 до 99 лет, одна девочка 9 лет, а также 2 мальчиков 10 и 13 лет.

В больницы столицы госпитализированы 10 пациентов, другие лечатся на самоизоляции под контролем врачей.

За минувшие сутки выздоровели 44 человека, всего с начала эпидемии выздоровели 442 киевлян.

Из всех зарегистрированных случаев в Киеве 429 человек заболели в Печерском районе, 545 - в Дарницком, 296 - в Деснянском, 250 - в Днепровском, 249 - в Соломенском, 230 - в Голосеевском, 207 - в Оболонском, 186 - в Шевченковском, 209 - в Святошинском, 138 - в Подольском районе.

А в Минздраве напомнили алгоритм действий при подозрении на коронавирус Covid-19. 

Как сообщали Українськi Новини, школьные лагеря в Киеве откроют не раньше июля, а секции - с сентября.

Ранее Кабинет Министров разрешил работу метрополитена и детских садов с 25 мая при условии соблюдения критериев адаптивного карантина.

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