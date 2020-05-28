У Києві кількість нових випадків коронавірусу збільшилася вдвічі

Коронавірус за останню добу лабораторно підтвердили у 54 жителів Києва, в той час як за минулу добу було виявлено 29 випадків. Про це сьогодні, 28 травня, під час брифінгу повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Так, він повідомив, що 11 з нових хворих - медики.

"Кількість жителів Києва, у яких підтвердили захворювання коронавірус, збільшилася на 54 людини. 11 з них - медики. На сьогодні в столиці вже 2793 підтверджених випадків захворювання COVID-19", - сказав Кличко.

Він зазначив, що серед захворілих 30 жінок віком від 21 до 78 років і дві дівчинки, яким 1 рік і 11 років, також - 17 чоловіків від 18 до 76 років і п'ятеро хлопчиків - від 2 до 17 років.

В лікарні столиці госпіталізували 10 пацієнтів. Інші лікуються на самоізоляції, під контролем лікарів.

"Другий день у нас позитивна динаміка у співвідношенні тих, хто вилікувався і хто захворів. - Коли в добу одужує більше людей, ніж кількість тих, у кого підтвердили коронавірус. Так, за минулу добу в столиці одужали 64 людини. Всього коронавірус подолали 506 жителів міста", - наголосив Віталій Кличко.

Також у Моз нагадали алгоритм дій при підозрі на коронавірус Covid-19.

Як повідомляли Українські Новини, шкільні табори у Києві відкриють не раніше липня, а секції - з вересня.

Також в Україні кількість нових заражених коронавірусом різко збільшилася за добу.