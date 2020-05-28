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28 мая 2020, четверг, 12:05 2298
Верховная Рада и партии 2020-05-28T14:15:03+03:00
Українські Новини
С 1 июня операторам и фотокорреспондентам разрешат находиться в ложе для прессы в Раде

С 1 июня операторам и фотокорреспондентам разрешат находиться в ложе для прессы в Раде

Анна Рудык
Верховная Рада, Пресса, заседание Верховной Рады, Операторы
Верховная Рада. фото: Facebook/Слуга народа
Верховная Рада. фото: Facebook/Слуга народа

Верховная Рада, которая с 18 мая начала работать в обычном режиме, разрешила допуск операторов и фотокорреспондентов в ложе для прессы балкона зала пленарных заседаний парламента с 1 июня.

Об этом говорится во внесенных председателем Рады Дмитрием Разумковым изменениях в распоряжение о дополнительных мерах по предупреждению возникновения острой респираторной болезни, опубликованных в четверг, передают Українськi Новини.

Так, 28 мая спикер подписал распоряжение, которым разрешается присутствие 1 оператора или 1 фотокорреспондента от СМИ в ложе для прессы (балкон) в зале пленарных заседаний, однако не более 30 человек.

Отмечается, что фото- и видеопредставители прессы будут допускаться на балкон в порядке очереди.

При этом действительной остается возможность присутствия журналистов только в пресс-центре 3-го этажа здания парламента при наличии постоянной карты аккредитации и дополнительного пропуска, выданного аппаратом Рады.

Как сообщали Українськi Новини, 21 мая состоялась годовщина роспуска Верховной Рады 8-го созыва.

Ранее Рада отменяла пленарные заседания до конца недели из-за выявленного у Мейдича коронавируса.

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