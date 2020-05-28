Кількість нових заражених коронавірусом різко збільшилася за добу

27 травня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 477 до 22 382, кількість померлих від захворювання - на 11 осіб до 669 порівняно з попередньою добою, при цьому кількість нових випадків після одноденного спаду зросла на 48,9%, кількість нових летальних випадків - знизилося на 21,4%.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я, передають Українські Новини.

"Станом на 9:00 28 травня в Україні 22 382 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 669 летальних, 8 439 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 477 нових випадків", - йдеться в ньому.

За добу видужали 444 людини.

Таким чином, 27 травня показник нових хворих за добу знову став більше, ніж видужали - 477 проти 444.

Кількість нових випадків захворювання 27 травня становила 2,1% від загальної кількості хворих на 26 травня.

За весь час епідемії найбільше випадків інфікування виявлено у Чернівецькій області (3 201), в Києві (2 793) та Рівненській області (1 588).

У Київській області зафіксовано 1 517 випадків коронавірусної інфекції, у Львівській - 1 513 випадку, в Івано-Франківській області - 1 339 випадків, у Тернопільській - 1 131, у Закарпатській - 1 124, у Харківській - 981, у Вінницькій - 947, в Дніпропетровській - 920, в Одеській - 861, у Волинській - 851, у Житомирській - 673, у Кіровоградській - 495, у Запорізькій - 425 випадків.

401 випадок виявлений в Черкаській області, 386 випадків - у Хмельницькій, 282 випадку - в Миколаївській, 268 випадків - у Полтавській області,177 випадків - у Херсонській, 166 випадків - у Сумській, 158 випадків - у Донецькій, 140 випадків - у Чернігівській і 45 випадків - у Луганській області.

Також у Моз нагадали алгоритм дій при підозрі на коронавірус Covid-19.

Як повідомляли Українські Новини, шкільні табори у Києві відкриють не раніше липня, а секції - з вересня.

Раніше Кабінет Міністрів дозволив роботу метрополітену та дитячих садків з 25 травня за умови дотримання критеріїв адаптивного карантину.