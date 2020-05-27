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27 мая 2020, среда, 10:07 797 Инфографика
Общество 2020-05-27T10:14:18+03:00
Українські Новини
После однодневного роста количество новых случаев коронавируса снова начало падать

После однодневного роста количество новых случаев коронавируса снова начало падать

Анна Рудык
Коронавирус, коронавирус в Украине, Эпидемия коронавируса, коронавирус в Черновцах
Коронавирус. Фото: pixabay.com
Коронавирус. Фото: pixabay.com

26 мая количество новых выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 321 до 21 905, количество умерших от заболевания - на 14 человек до 658 по сравнению с предыдущими сутками, при этом количество новых случаев снизилось на 5,3%, количество новых летальных случаев - на 33,3%.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения, передают Українськi Новини.

"По состоянию на 9:00 27 мая в Украине 21 905 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 658 летальных, 7 995 пациентов выздоровели. За сутки зафиксирован 321 новый случай", - говорится в нем.

За сутки выздоровело 420 человек.

Таким образом, 26 мая показатель новых заболевших за сутки второй день подряд был меньшим, чем выздоровевших - 321 против 420.

Количество новых случаев заболевания 26 мая составило 1,5% от общего количества заболевших на 25 мая.

Больше всего случаев инфицирования выявлено в Черновицкой области (3 144), в Киеве (2 739) и Ривненской области (1 514).

В Киевской области зафиксировано 1 474 случая коронавирусной инфекции, во Львовской - 1 443 случая, в Ивано-Франковской области - 1 327 случаев, в Тернопольской - 1 126, в Закарпатской - 1 104, в Харьковской - 959, в Винницкой - 932, в Днепропетровской - 905, в Одесской - 853, в Волынской - 814, в Житомирской - 660, в Кировоградской - 489, в Запорожской - 420 случаев.

393 случая выявлено в Черкасской области, 381 случай - в Хмельницкой, 281 случай - в Николаевской, 267 случаев - в Полтавской области, 177 случаев - в Херсонской, 166 случаев - в Сумской, 155 случаев - в Донецкой, 137 случаев - в Черниговской и 45 случаев - в Луганской области.

Количество новых случаев коронавирусаКоличество новых случаев коронавируса

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