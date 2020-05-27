Немецкий суд отказал экстрадировать Онищенко в Украину

Высший земельный суд Ольденбурга отказал в экстрадиции бывшего депутата Верховной Рады Александра Онищенко, который ранее просил Германию предоставить ему политическое убежище. Об этом говорится в сообщении интернет-издания Deutsche Welle со ссылкой на решение суда от 27 мая, передают Українськi Новини. Судьи решили, что в настоящее время нельзя установить, что уголовное преследование Онищенко в Украине осуществляется по политическим мотивам. "Из-за нехватки гарантии надлежащего содержания в украинской тюрьме судьи не удовлетворили ходатайство прокуратуры об экстрадиции подозреваемого в создании коррупционных схем экс-депутата ВР Александра Онищенко", - говорится в сообщении. В объяснении к постановлению судебного органа отмечается, что "существует значительная вероятность" того, что в случае экстрадиции Онищенко "не будут соблюдены минимальные стандарты международного права относительно условий содержания в тюрьмах", в том числе и Европейской конвенции по правам человека, поэтому экстрадиция является недопустимой. Ранее суд обратился к украинским властям с просьбой предоставить детальное описание условий содержания под стражей, на которые мог бы рассчитывать Онищенко в следственном изоляторе в Киеве. Однако тогда украинская сторона проинформировала немецкий суд "только в общих чертах" о том, что международные стандарты будут соблюдены. Таких заверений судьям в Ольденбурге было недостаточно. Как сообщали Українськi Новини, Офис генпрокурора засекретил экстрадицию экс-депутата Рады Онищенко из Германии. Испания отказалась предоставить бывшему депутату Верховной Рады Александру Онищенко политическое убежище. Ранее суд арестовал €0,5 млн экс-депутата Рады Онищенко в эстонском банке. В ноябре 2019 года правоохранительные органы Германии задержали Онищенко. По версии следствия, Онищенко является основателем и руководителем преступной организации, участники которой в период с января 2013 года по июнь 2016 противоправно завладели более 1,6 млрд гривен от реализации природного газа.