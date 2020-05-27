Из-за запрета Минздрава Суркисы не смогут смотреть матчи УПЛ вживую, - СМИ

После разрешения Министерства здравоохранения проводить футбольные матчи УПЛ, братьям Игорю и Григорию Суркисам нельзя находиться на стадионе во время матча из-за ограничений, прописанные в постановлении Минздрава об ограничениях по возрасту.

Об этом говорится в сообщении на странице шоу ТаТоТаке в Facebook.

"Вы будете смеяться, но сегодняшним разрешением проводить матчи УПЛ министерство здоровья... запретило братьям Суркисам смотреть их вживую. В седьмом пункте постановления Минздрава, которое получило ТаТоТаке, сказано, что на территории стадиона могут находиться не более 200 человек от 18 до 60 лет", - говорится в нем.

Отмечается, что Игорю Суркису сейчас 61 год, а его старшему брату Григорию - 70.

Как собщали Українські Новини, Украинская премьер-лига приняла решение возобновить сезон 30 мая, при этом следующие матчи УПЛ по футболу и кубка Украины пройдут без зрителей из-за коронавируса.

Во время 2 этапа выхода из карантина в Украине разрешили проводить спортивные и религиозные мероприятия. С 1 июня откроются спортзалы и бассейны.