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27 мая 2020, среда, 18:23 137
Спорт 2020-05-27T21:15:02+03:00
Українські Новини
Из-за запрета Минздрава Суркисы не смогут смотреть матчи УПЛ вживую, - СМИ

Из-за запрета Минздрава Суркисы не смогут смотреть матчи УПЛ вживую, - СМИ

Ярина Вацяк
Футбол, Минздрав, матчи, УПЛ, матчи без зрителей, Братья Суркисы
УПЛ. Фото: upl.ua
УПЛ. Фото: upl.ua

После разрешения Министерства здравоохранения проводить футбольные матчи УПЛ, братьям Игорю и Григорию Суркисам нельзя находиться на стадионе во время матча из-за ограничений, прописанные в постановлении Минздрава об ограничениях по возрасту.

Об этом говорится в сообщении на странице шоу ТаТоТаке в Facebook.

"Вы будете смеяться, но сегодняшним разрешением проводить матчи УПЛ министерство здоровья... запретило братьям Суркисам смотреть их вживую. В седьмом пункте постановления Минздрава, которое получило ТаТоТаке, сказано, что на территории стадиона могут находиться не более 200 человек от 18 до 60 лет", - говорится в нем.

Отмечается, что Игорю Суркису сейчас 61 год, а его старшему брату Григорию - 70.

Как собщали Українські Новини, Украинская премьер-лига приняла решение возобновить сезон 30 мая, при этом следующие матчи УПЛ по футболу и кубка Украины пройдут без зрителей из-за коронавируса.

Во время 2 этапа выхода из карантина в Украине разрешили проводить спортивные и религиозные мероприятия. С 1 июня откроются спортзалы и бассейны.

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