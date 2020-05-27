Порошенко в карантин купил скульптуру из бронзы и "органического стекла" за 3,3 млн гривен

Бывший Президент, сопредседатель фракции "Европейская солидарность" в Верховной Раде Петр Порошенко, который вместо допроса пошел в музей открывать выставку своей коллекции картин, задекларировал покупку скульптуры за 3,3 млн гривен в мае.

Об этом свидетельствуют сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии депутата в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления, передают Українські Новини.

Так, 26 мая Порошенко внес в реестр сведения о существенных изменениях в имущественном состоянии.

Отмечается, что 22 мая депутат приобрел скульптуру из бронзы и органического стекла за 3,28 млн гривен производителя Tesconi Foundry (Италия).

Согласно сообщению, продавцом является ООО "Телерадиокомпания" "Экспресс-Информ".

Также в сообщении о существенных изменениях значится выплата безвозвратной финансовой помощи 26 мая в размере 110 тыс. гривен.

Как сообщали Українськi Новини, ГБР осмотрело коллекцию картин Порошенко в музее Гончара.

Кроме того, в музее Гончара в Киеве, куда ГБР пришло вручать повестку на допрос Петру Порошенко, сотрудники Госбюро пытались проникнуть в комнату, где хранятся картины, в связи с которыми проводится расследование. Но сотрудники музея и адвокат экс-президента не давали этого сделать.

Также на презентации Порошенко представил картины таких художников как Айвазовский, Малевич, Левитан, Коровин. Речь идет об эпизоде, который ранее был неизвестен - вывозе из Украины картин. В данный момент по этому делу Порошенко проходит как свидетель.