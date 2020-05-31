От комедии до боевика с легендарным Джеки Чаном. ТОП-7 фильмов, которые выйдут в июне

После того, как в мае в Украине состоялось несколько мировых кинопремьер разных жанров, в июне ожидается выход семи новых фильмов, среди которых мультфильмы, комедии и боевики. Українські Новини собрали все фильмы, которые выйдут в июне этого года.

"Тролли 2: мировое турне"

Мультфильм "Тролли 2: мировое турне" появится на украинских экранах 4 июня. Главные герои Мачок и Пагин снова отправляются в путешествие, во время которого узнают, что они являются одними из шести различных племен троллей, каждое из которых любит свою музыку: фанк, кантри, техно, классику, поп и рок.

Дата выхода: 4 июня

4 июня Страна: США

США Режиссеры: Волт Дорн, Девид П. Смит

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"Фабрика снов"

Анимационная лента "Фабрика снов" рассказывает невероятную историю о девочке Минне. Она открывает в себе дар создавать и управлять снами. Ей приходится спасти свою сводную сестру Дженни, которая однажды не смогла проснуться и с какой сразу не сложились отношения. Поэтому Минни приходится отправиться в мир снов, чтобы спасти сестру.

Дата выхода: 4 июня

4 июня Страна: Дания

Дания Режиссеры: Ким Хаген Йенсен, Зинк Зинк

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"Легенда о Зеленом рыцаре"

События разворачиваются историческом Камелоте. Во время празднования Нового года на пир приходит Зеленый рыцарь и предлагает пари: любой может ударить его топором при условии, что через год и один день он нанесет ответный удар. Вызов принимает Гавейн и отрубает рыцарю голову, однако тот не умирает и ставит ее на место. Затем напоминает о паре и исчезает. Чтобы найти ответы, Гавейн отправляется в путешествие и приходит на определенное место встречи и узнает правду о Зеленом рыцаре.

Дата выхода: 11 июня

11 июня Страна: США, Ирландия

США, Ирландия Режиссер: Дэвид Лоури

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"Кэндимэн"

Триллер "Кэндимэн" на украинских экранах появится 11 июня. Художник Энтони МакКой и его девушка Брианна Картрайт – владелица арт-галереи переезжают в новую квартиру, расположенную в квартале Чикаго Кабрини-Грин. После этого они узнают легенду о местном маньяка Кэндимэне. Энтони решает использовать эту страшилку в своем новом проекте, и его исследования освобождают ужасное зло и подвергают опасности жизни всех жителей квартала.

Дата выхода : 11 июня

: 11 июня Страна: Канада, США

Канада, США Режиссер: Ниа ДаКоста

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"Русалка в Париже"

Парижский музыкант спасает русалку из вод Сены и дает ей приют у себя дома. Мужчины не пугают давно известны истории о этих созданиях: кто услышит пение, сразу умрет. Музыкант влюбляется в незнакомку, и она отвечает ему взаимностью. Но спасет ли главных героев сила любви и самый романтичный город в мире?

Дата выхода: 18 июня

18 июня Страна: Франция

Франция Режиссер: Матиас Мальзьё

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"Душа"

Анимация "Душа" выйдет на украинские экраны 18 июня. Лента от Disney и Pixar рассказывает о преподавателе музыки средней школы Джо Гарднере. Он любит играть джаз. И однажды ему таки удается выступить на сцене джазового клуба. После концерте, когда он возвращался домой, в результате несчастного случая его душа отделяется от тела и переносится к центру, в котором души развиваются перед тем, как отправиться к новорожденному ребенку. Здесь Джо придется задуматься над тем, что значит – иметь душу.

Дата выхода: 18 июня

18 июня Страна: США

США Режиссеры: Пит Доктер, Кемп Пауэрс

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"Авангард"

Боевик "Авангард" с легендарным актером Джеки Чаном выйдет на украинские экраны 25 июня. События разворачиваются в Великобритании. Группа наемников "Арктические волки" похищает китайского бизнесмена и его дочь. Спасти их может международная тайная охранная компания "Авангард", что имеет на вооружении все новейшие достижения науки и техники.

Дата выхода: 25 июня

25 июня Страна: Китай

Китай Режиссер: Стенли Тонг

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