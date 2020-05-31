подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Жизнь
  • Афиша
  • От комедии до боевика с легендарным Джеки Чаном. ТОП-7 фильмов, которые выйдут в июне
31 мая 2020, воскресенье, 18:00 24
Афиша 2020-05-31T18:00:02+03:00
Українські Новини
От комедии до боевика с легендарным Джеки Чаном. ТОП-7 фильмов, которые выйдут в июне

От комедии до боевика с легендарным Джеки Чаном. ТОП-7 фильмов, которые выйдут в июне

Ирина Николенко
Мультфильм, Фильмы, кинопремьеры, Кинофильмы-2020, Фильмы для всей семьи

После того, как в мае в Украине состоялось несколько мировых кинопремьер разных жанров, в июне ожидается выход семи новых фильмов, среди которых мультфильмы, комедии и боевики. Українські Новини собрали все фильмы, которые выйдут в июне этого года.

"Тролли 2: мировое турне"

Мультфильм "Тролли 2: мировое турне" появится на украинских экранах 4 июня. Главные герои Мачок и Пагин снова отправляются в путешествие, во время которого узнают, что они являются одними из шести различных племен троллей, каждое из которых любит свою музыку: фанк, кантри, техно, классику, поп и рок.

  • Дата выхода: 4 июня
  • Страна: США
  • Режиссеры: Волт Дорн, Девид П. Смит

"Фабрика снов"

Анимационная лента "Фабрика снов" рассказывает невероятную историю о девочке Минне. Она открывает в себе дар создавать и управлять снами. Ей приходится спасти свою сводную сестру Дженни, которая однажды не смогла проснуться и с какой сразу не сложились отношения. Поэтому Минни приходится отправиться в мир снов, чтобы спасти сестру.

  • Дата выхода: 4 июня
  • Страна: Дания
  • Режиссеры: Ким Хаген Йенсен, Зинк Зинк

"Легенда о Зеленом рыцаре"

События разворачиваются историческом Камелоте. Во время празднования Нового года на пир приходит Зеленый рыцарь и предлагает пари: любой может ударить его топором при условии, что через год и один день он нанесет ответный удар. Вызов принимает Гавейн и отрубает рыцарю голову, однако тот не умирает и ставит ее на место. Затем напоминает о паре и исчезает. Чтобы найти ответы, Гавейн отправляется в путешествие и приходит на определенное место встречи и узнает правду о Зеленом рыцаре.

  • Дата выхода: 11 июня
  • Страна: США, Ирландия
  • Режиссер: Дэвид Лоури

"Кэндимэн"

Триллер "Кэндимэн" на украинских экранах появится 11 июня. Художник Энтони МакКой и его девушка Брианна Картрайт – владелица арт-галереи переезжают в новую квартиру, расположенную в квартале Чикаго Кабрини-Грин. После этого они узнают легенду о местном маньяка Кэндимэне. Энтони решает использовать эту страшилку в своем новом проекте, и его исследования освобождают ужасное зло и подвергают опасности жизни всех жителей квартала.

  • Дата выхода: 11 июня
  • Страна: Канада, США
  • Режиссер: Ниа ДаКоста

"Русалка в Париже"

Парижский музыкант спасает русалку из вод Сены и дает ей приют у себя дома. Мужчины не пугают давно известны истории о этих созданиях: кто услышит пение, сразу умрет. Музыкант влюбляется в незнакомку, и она отвечает ему взаимностью. Но спасет ли главных героев сила любви и самый романтичный город в мире?

  • Дата выхода: 18 июня
  • Страна: Франция
  • Режиссер: Матиас Мальзьё

"Душа"

Анимация "Душа" выйдет на украинские экраны 18 июня. Лента от Disney и Pixar рассказывает о преподавателе музыки средней школы Джо Гарднере. Он любит играть джаз. И однажды ему таки удается выступить на сцене джазового клуба. После концерте, когда он возвращался домой, в результате несчастного случая его душа отделяется от тела и переносится к центру, в котором души развиваются перед тем, как отправиться к новорожденному ребенку. Здесь Джо придется задуматься над тем, что значит – иметь душу.

  • Дата выхода: 18 июня
  • Страна: США
  • Режиссеры: Пит Доктер, Кемп Пауэрс

"Авангард"

Боевик "Авангард" с легендарным актером Джеки Чаном выйдет на украинские экраны 25 июня. События разворачиваются в Великобритании. Группа наемников "Арктические волки" похищает китайского бизнесмена и его дочь. Спасти их может международная тайная охранная компания "Авангард", что имеет на вооружении все новейшие достижения науки и техники.

  • Дата выхода: 25 июня
  • Страна: Китай
  • Режиссер: Стенли Тонг

Ранее Українські Новини сообщали, в мае на украинские экраны вышли ТОП-5 фильмов различных жанров.

ТОП-3 фильма об изоляции, которые можно посмотреть во время самоизоляции.

На карантине можно посмотреть ТОП-5 фильмов с непредсказуемой развязкой.

Больше новостей о: Мультфильм Фильмы кинопремьеры Кинофильмы-2020 Фильмы для всей семьи

Умер создатель мультфильмов "Том и Джерри" и "Моря...
Самые ожидаемые премьеры февраля: на что пойти в к...
ТОП-3 новых фильма о самоизоляции...
Пять комедийных фильмов, которые можно посмотреть ...
Суд арестовал 11 задержанных в ходе стрельбы в Броварах
На КПП "Тиса" километровые очереди: авто пограничников сбросили в кювет, пункт пропуска закрыли
Новости
В Украину к младенцам от суррогатных матерей прилетели родители-иностранцы 18:54
С сегодняшнего дня возобновили работу фонтаны в Киеве 18:25
Минюст открыл платные камеры в трех СИЗО: сколько стоит "сесть" с комфортом 17:55
Саммит G7 Трамп перенес на осень и хочет пригласить на него Россию 16:22
КПП
На КПП "Тиса" километровые очереди: авто пограничников сбросили в кювет, пункт пропуска закрыли 15:52
больше новостей
"Укрзализниця" готова к запуску 42 поездов. Карта, куда можно добраться с 1 июня 20:07 Инфографика
В Кировоградской области в шахте произошло ЧП из-за неисправного лифта: есть пострадавшие 20:06
Спортзалы вдвое сократят количество посетителей и урежут услуги после открытия с 1 июня, – Фитнес ассоциация 12:50
Из-за чего произошла стрельба в Броварах: полиция раскрыла причину перестрелки 19:34
Украину зальет дождями, возможны подтопления, — ГСЧС 09:12
больше новостей
"Укрзализниця" готова к запуску 42 поездов. Карта, куда можно добраться с 1 июня 20:07 Инфографика
Сегодня Киев празднует День города. Программа празднований 06:13
Прибывающих из-за границы для сдачи ВНО освободят от обсервации 00:04
В декларации Ирины Геращенко 1,2 млн гривен доходов, у ее мужа — 11,6 млн гривен, которые он одолжил другим 19:11
Спортзалы вдвое сократят количество посетителей и урежут услуги после открытия с 1 июня, – Фитнес ассоциация 12:50
больше новостей
Ослабление карантина: пять областей и Киев не готовы перейти ко второму этапу
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok