Кабмин продлил запрет на экспорт противоэпидемических товаров

Кабинет Министров продлил запрет на экспорт товаров противоэпидемического назначения до 1 июля.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства, передают Українськi Новини.

"Предлагается изменить срок действия режима лицензирования экспорта товаров противоэпидемического назначения, которые необходимы для предотвращения распространения на территории Украины COVID-19, до 1 июля. Фактическим, мы продолжаем срок запрета на экспорт таких товаров на 1 месяц", - отметил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

В тоже время был разрешен экспорт одноразовых водонепроницаемых изоляционных лабораторных медицинских халатов в случае, если они относятся к 1-5-му типам защиты от инфекционных агентов.

Как сообщали Українськi Новини, ранее в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства были намерены рекомендовать Кабмину экспортировать средства индивидуальной защиты с 1 июня.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что обеспеченность больниц средствами индивидуальной защиты должна формироваться из расчета на 3 месяца.