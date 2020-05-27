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27 мая 2020, среда, 14:40 165
Кабмин 2020-05-27T16:00:02+03:00
Українські Новини
Кабмин продлил запрет на экспорт противоэпидемических товаров

Кабмин продлил запрет на экспорт противоэпидемических товаров

Елена Новикова
Экспорт, Коронавирус, коронавирус в Украине, медицинские маски, антисептик, Средства индивидуальной защиты, Противоэпидемические товары, Перчатки
Медтовары. Фото: Pixabay
Медтовары. Фото: Pixabay

Кабинет Министров продлил запрет на экспорт товаров противоэпидемического назначения до 1 июля.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства, передают Українськi Новини.

"Предлагается изменить срок действия режима лицензирования экспорта товаров противоэпидемического назначения, которые необходимы для предотвращения распространения на территории Украины COVID-19, до 1 июля. Фактическим, мы продолжаем срок запрета на экспорт таких товаров на 1 месяц", - отметил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

В тоже время был разрешен экспорт одноразовых водонепроницаемых изоляционных лабораторных медицинских халатов в случае, если они относятся к 1-5-му типам защиты от инфекционных агентов.

Как сообщали Українськi Новини, ранее в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства были намерены рекомендовать Кабмину экспортировать средства индивидуальной защиты с 1 июня.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что обеспеченность больниц средствами индивидуальной защиты должна формироваться из расчета на 3 месяца.

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