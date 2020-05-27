Спасатели предупредили о повышении уровня воды в реках из-за дождей

27-28 мая из-за дождей, которые заливают Украину не одну неделю, ожидется повышение уровней воды на 0,2 - 1,3 м на реках бассейнов Сяна, Днестра, Прута и Сирет.

Об этом говорится в сообщении ГосЧС, передают Українські Новини.



"По данным Укргидрометцентра, 27 - 28 мая, в результате ожидаемых дождей, на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано - Франковская обл.), Прута, Сирет ожидается повышение уровней воды на 0,2 - 1,3 м над уровнями 26 мая на 8 ч. Без угрозы негативных последствий", - говорится в сообщении.



Как сообщали Українськi Новини, в Карпатах в конце мая выпало до 40 см снега.



Кроме того, синоптики рассказали, какой будет погода в июне. Средняя месячная температура прогнозируется 18-22 градусов тепла (в горах 14-15 градусов тепла), что на 1,0-1,5 градуса выше средних многолетних значений.



Также анализ спутниковых данных за 40 лет показал, что глобальное потепление на 8 % в десятилетие увеличило вероятность штормов третьей категории и выше с устойчивыми ветрами, превышающими 177 км/ч.