подписаться на рассылку
26.7 27.11
28.9 29.7
˟
27 мая 2020, среда, 08:55 412
Общество 2020-05-27T09:15:02+03:00
Українські Новини
Спасатели предупредили о повышении уровня воды в реках из-за дождей

Спасатели предупредили о повышении уровня воды в реках из-за дождей

Валерия Драгомирова
Дожди, ГосЧС, Уровень воды в реках
Вода. Фото: pixabay
Вода. Фото: pixabay

27-28 мая из-за дождей, которые заливают Украину не одну неделю, ожидется повышение уровней воды на 0,2 - 1,3 м на реках бассейнов Сяна, Днестра, Прута и Сирет.

Об этом говорится в сообщении ГосЧС, передают Українські Новини. 

"По данным Укргидрометцентра, 27 - 28 мая, в результате ожидаемых дождей, на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано - Франковская обл.), Прута, Сирет ожидается повышение уровней воды на 0,2 - 1,3 м над уровнями 26 мая на 8 ч. Без угрозы негативных последствий", - говорится в сообщении. 

Как сообщали Українськi Новини, в Карпатах в конце мая выпало до 40 см снега

Кроме того, синоптики рассказали, какой будет погода в июне. Средняя месячная температура прогнозируется 18-22 градусов тепла (в горах 14-15 градусов тепла), что на 1,0-1,5 градуса выше средних многолетних значений. 

Также анализ спутниковых данных за 40 лет показал, что глобальное потепление на 8 % в десятилетие увеличило вероятность штормов третьей категории и выше с устойчивыми ветрами, превышающими 177 км/ч.

Больше новостей о: Дожди ГосЧС Уровень воды в реках

ГБР осмотрело коллекцию картин Порошенко в музее Гончара
"Укрзализныця" открыла продажу билетов на четыре направления
Новости
Почему никого не волнуют сотни тысяч тонн контрабандного антирацита из ОРДЛО?﻿ - блог Дмитрия Марунича 09:01
Украина 77-й день на карантине. Сколько осталось до окончания ограничений 09:00
Чат- бот в Viber используют для расчетов за газ более 24 тысяч клиентов "Запорожгаз Сбыта" 09:00 Пресс-релиз
Спасатели предупредили о повышении уровня воды в реках из-за дождей 08:55
На Донбассе в бою погиб украинский военный 08:30
больше новостей
США построили в Украине 8 лабораторий, где хранятся особо опасные инфекции для "предотвращения биооружия" 07:00 Документ
Нардепа Вятровича вызвали в суд из-за символики дивизии СС "Галичина" 07:18
НБУ обвалил гривну. Курс нацвалюты на 26 мая 13:33
С завтрашнего дня Киевская область возобновляет пассажирские автоперевозки 11:30
Маршрутка.
Киевская область запустила пригородный и внутриобластной транспорт 10:54
больше новостей
США построили в Украине 8 лабораторий, где хранятся особо опасные инфекции для "предотвращения биооружия" 07:00 Документ
Участник АТО Николай Кузив подозревается в изнасиловании и пытках. Фото: Facebook/ Николай Кузив
Одним из копов-насильников в Кагарлыке оказался атошник из Львовской области 19:15
Нардепа Вятровича вызвали в суд из-за символики дивизии СС "Галичина" 07:18
Педагоги, психологи и соцработники: утвержден перечень должностей, которые могут получить до 100% от зарплаты 06:00
В Киеве вернули горячую воду в тысячи домов: где проходят испытания сетей 22:51
больше новостей
Суд арестовал полицейских из Кагарлыка, подозреваемых в изнасиловании и пытках
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok