У Києві за добу в два рази впала кількість нових випадків коронавірусу

Кількість хворих коронавірусом в Києві 26 травня порівняно з попередньою добою збільшилася на 29 осіб до 2 739, померлих - на 3 людини до 64.

Про це мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації (КМДА) Віталій Кличко повідомив на брифінгу, передають Українські Новини.

"Кількість жителів Києва, у яких за минулу добу підтвердили захворювання коронавірус, збільшилася на 29 осіб. Серед них - 4 медиків. За минулу добу в столиці від коронавіруса померли 3 людей. Всього за цей час 64 летальних випадки. На сьогоднішній день у Києві вже 2 739 підтверджених випадки захворювання COVID-19", - сказав він.

Серед захворілих 12 жінок у віці від 34 до 67 років, 14 чоловік від 35 до 99 років, одна дівчинка 9 років, а також 2 хлопчиків 10 і 13 років.

В лікарні столиці госпіталізовано 10 пацієнтів, інші лікуються на самоізоляції під контролем лікарів.

За минулу добу одужали 44 людини, всього з початку епідемії одужали 442 киян.

З усіх зареєстрованих випадків в Києві 429 осіб захворіли в Печерському районі, 545 - у Дарницькому, 296 - у Деснянському, 250 - у Дніпровському, 249 - у Солом'янському, 230 - у Голосіївському, 207 - в Оболонському, 186 - в Шевченківському, 209 - у Святошинському, 138 - в Подільському районі.

А у МОЗ нагадали алгоритм дій при підозрі на коронавірус Covid-19.

Як повідомляли Українські Новини, шкільні табори у Києві відкриють не раніше липня, а секції - з вересня.

Раніше Кабінет Міністрів дозволив роботу метрополітену та дитячих садків з 25 травня за умови дотримання критеріїв адаптивного карантину.