підписатися на розсилку
26.7 27.11
28.9 29.7
˟
27 травня 2020, середа, 12:40 14 Інфографіка
Суспільство 2020-05-27T15:15:02+03:00
Українські Новини
У Києві за добу в два рази впала кількість нових випадків коронавірусу

У Києві за добу в два рази впала кількість нових випадків коронавірусу

Анна Рудык
Карантин, Коронавірус, коронавірус в Україні, Епідемія коронавірусу, коронавірус в Києві
Коронавірус. Фото: pixabay.com
Коронавірус. Фото: pixabay.com

Кількість хворих коронавірусом в Києві 26 травня порівняно з попередньою добою збільшилася на 29 осіб до 2 739, померлих - на 3 людини до 64.

Про це мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації (КМДА) Віталій Кличко повідомив на брифінгу, передають Українські Новини.

"Кількість жителів Києва, у яких за минулу добу підтвердили захворювання коронавірус, збільшилася на 29 осіб. Серед них - 4 медиків. За минулу добу в столиці від коронавіруса померли 3 людей. Всього за цей час 64 летальних випадки. На сьогоднішній день у Києві вже 2 739 підтверджених випадки захворювання COVID-19", - сказав він.

Серед захворілих 12 жінок у віці від 34 до 67 років, 14 чоловік від 35 до 99 років, одна дівчинка 9 років, а також 2 хлопчиків 10 і 13 років.

В лікарні столиці госпіталізовано 10 пацієнтів, інші лікуються на самоізоляції під контролем лікарів.

За минулу добу одужали 44 людини, всього з початку епідемії одужали 442 киян.

З усіх зареєстрованих випадків в Києві 429 осіб захворіли в Печерському районі, 545 - у Дарницькому, 296 - у Деснянському, 250 - у Дніпровському, 249 - у Солом'янському, 230 - у Голосіївському, 207 - в Оболонському, 186 - в Шевченківському, 209 - у Святошинському, 138 - в Подільському районі.

А у МОЗ нагадали алгоритм дій при підозрі на коронавірус Covid-19.

Як повідомляли Українські Новини, шкільні табори у Києві відкриють не раніше липня, а секції - з вересня.

Раніше Кабінет Міністрів дозволив роботу метрополітену та дитячих садків з 25 травня за умови дотримання критеріїв адаптивного карантину.

Більше новин про: Карантин Коронавірус коронавірус в Україні Епідемія коронавірусу коронавірус в Києві

Аеропорт "Київ" на межі банкрутства, але реакції з...
У Київській області після збільшення знизилася кіл...
Після одноденного зростання кількість нових випадк...
Послабити карантин не можуть сім областей, - МОЗ...
Порошенко в карантин купив скульптуру з бронзи і "органічного скла" за 3,3 млн гривень
ТРЦ у Києві відкриють 30 травня, але без роботи розважальних зон
Новини
В Україні пасажиропотік через держкордон виріс до 20 тисяч чоловік на добу 15:32
ВООЗ визначила новий епіцентр пандемії коронавірусу. Ним стала Латинська Америка 15:26
МЗС вважає підлою й низькою заяву екс-канцлера Німеччини щодо посла України 15:20
АДС АТ «Рівнегаз» понад півтори тисячі разів виїжджали на виклики за період карантину 15:07 Прес-реліз
Україна намагається вирішити проблеми в енергетиці за рахунок компаній, які не причетні до кризи, - китайська CNBM 14:55
більше новин
Суд продовжив арешт підозрюваного у вбивстві Шеремета Антоненка 21:39
У Києві повернули гарячу воду в тисячі будинків: де проходять випробування мереж 22:51
У Києві зросла кількість випадків домашнього насильства, — КМДА 22:05
Блогер розповів, за що Амірханян хотів розправитися з керівником "Укравтодору" Кубраковим 15:46
Підозрюваній у вбивстві Шеремета домашній арешт змінили на 168 тисяч гривень застави 23:22
більше новин
За період карантину 92 тис. клієнтів АТ "Хмельницькгаз" сплатили за доставку газу онлайн 14:57 Прес-реліз
Зеленський. Фото: ОПУ
Назвав бандитом. Мер Черкас подав позов до суду проти Зеленського 11:03
У Кагарлику затримали двох поліцейських за підозрою в катуваннях і зґвалтуванні 16:06
Порошенко в карантин купив скульптуру з бронзи і "органічного скла" за 3,3 млн гривень 12:15
Нардепа В'ятровича викликали в суд через символіку дивізії СС "Галичина" 07:18
більше новин
Після одноденного зростання кількість нових випадків коронавірусу знову почала падати
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok